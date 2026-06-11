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▲C羅在廣告中大跳〈Baby Shark〉改編歌詞。（圖／翻攝自蝦皮臉書）

▲C羅甚至錄製「我愛蝦皮購物」中文版本。（圖／翻攝自蝦皮臉書）

葡萄牙足球巨星Cristiano Ronaldo（C羅）近日再度在社群掀起討論，不過這次不是因為進球或奪冠，而是2019年替電商平台Shopee蝦皮拍攝的一支經典廣告再度被網友翻出，影片中C羅不但親自跳舞，還搭配洗腦旋律與誇張特效，讓不少球迷直呼：「根本是生涯最大黑歷史！」相關影片在Threads引發熱烈討論，甚至有網友笑說：「放到現在我會以為是AI做的！」這支廣告是Shopee為2019年「9.9超級購物節」打造的全球宣傳企劃。影片裡，C羅身穿休閒服，在節奏強烈的背景音樂中跳起簡單舞步，並搭配反覆出現的「Baby Shark」改編旋律並烙中文「我愛蝦皮購物」，由於畫風與C羅平時霸氣形象形成巨大反差，當年推出後迅速在亞洲各地爆紅，也成為網路迷因代表作之一。近日有足球主題帳號重新分享這支廣告，立刻勾起不少老球迷回憶。網友紛紛留言表示：「超像假廣告」、「放到現在一定以為是AI生成」、「這真的是本人拍的嗎」、「完全無法理解C羅為什麼願意接」。更有人笑稱，這支廣告的魔性程度已經超越足球本身，甚至成為許多人認識Shopee的第一印象。除了國際版本外，Shopee當年也曾推出中文版廣告，將洗腦旋律搭配中文口號在台灣市場大量投放。許多網友看到討論後才驚覺，原來自己童年或學生時期經常在電視上看到的廣告主角，竟然就是世界級足球巨星C羅，因此留言驚呼「原來是真的不是惡搞」、「我一直以為是網友P的」。雖然當年廣告推出時評價兩極，甚至被不少球迷視為C羅生涯最離奇代言之一，但隨著時間過去，這支影片反而逐漸成為網路經典，如今再次被翻出，不少人已從吐槽轉為懷念，認為這正是社群媒體時代最成功的病毒式行銷案例之一。