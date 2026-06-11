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Gemini 3.5 Live Translate是什麼？

和一般翻譯App差在哪？

Gemini 3.5 Live Translate何時可以用？

Google Meet也會升級

生活怎麼用？出國、跨國會議、外語YouTube都能即時翻譯

▲Google也將Gemini 3.5 Live Translate導入Google Meet，未來跨國會議會更加方便。（圖／翻攝官網）

AI生成加入SynthID浮水印

可以不用學英文了嗎？，過去使用翻譯App，要等對方講完一句話，系統辨識後再翻成另一種語言，從官方釋出的影片來看，Gemini 3.5 Live Translate已經呈現邊聽邊翻，能在說話者持續發言時，同步產生翻譯後的語音，類似隨身口譯員。Gemini 3.5 Live Translate是Google最新音訊模型，提供即時語音翻譯，類似「AI即時口譯員」的功能，能聽懂一種語言，再快速用另一種語言說出來。Google官方表示，Gemini 3.5 Live Translate可自動偵測70多種語言，並產生自然流暢的翻譯語音，且能盡量保留說話者原本的語調、節奏與音高，讓翻譯結果聽起來不會太過生硬。過去使用翻譯App時，使用者多半要先按下錄音、說完一句話，等待系統辨識文字，再翻譯成另一種語言播放。如果對話很長，或兩個人來回交談，就容易出現等待空檔，溝通節奏也會被打斷。Gemini 3.5 Live Translate更接近「同聲傳譯」的模式，可以在對方還在說話時持續處理音訊並產生翻譯語音，類似耳邊有個即時口譯員在翻譯。Google指出，Gemini 3.5 Live Translate已開始在Android與iOS版Google翻譯App全球陸續推出，使用者只要連接耳機，就能透過Live translate功能聽到更自然的即時翻譯。實際功能出現時間，仍可能依地區、帳號與App版本分批推送，記者目前的Pixel 10的手機上尚未看到新功能。Google也將Gemini 3.5 Live Translate導入Google Meet。官方表示，Google Meet的語音翻譯功能將從原本支援5種語言，提升到70多種語言，單場會議中可支援超過2000種語言組合，不再只是以英文作為主要中介語言，未來有機會成為跨國視訊會議的最佳幫手。這項功能未來最實用的場景，就是出國旅行。旅客到國外問路、點餐、搭車或入住飯店時，不必再一直打字翻譯，也不需要把手機螢幕拿給對方看半天。只要開啟即時翻譯，就能用自己的語言開口，讓對方聽到翻譯後的內容，自己也能聽懂對方回應。覺得最實用的還有到國外旅遊，參加英文導覽團，這時只要有該功能就能即時對上班族來說，之後如果有跨國會議，不同國家的與會者可望用自己熟悉語言收聽會議內容，降低英文能力落差造成的溝通壓力。在教育場域，外籍講師授課、國際線上課程、海外研討會，都有機會透過即時語音翻譯讓學生同步理解內容。對影音創作者與媒體產業來說，未來直播、Podcast、YouTube影片或線上發布會，也可能更容易即時轉換成多國語言，讓內容觸及更多海外觀眾。目前該功能自2026年6月起，先向部分Google Workspace商務客戶開放私測，預計今年稍晚擴大推出。SynthID是Google用來標記AI生成內容的技術。Google表示，Gemini 3.5 Live Translate產生的音訊都會加入SynthID浮水印，協助辨識這些聲音是AI生成內容。這類標記不一定會被一般人直接聽出來，但可作為日後判斷AI音訊來源的輔助工具，降低被濫用或誤導的風險。從文字翻譯、語音辨識，到即時語音對語音翻譯，Google把AI翻譯推向更接近「隨身口譯員」的使用情境。未來不論是出國旅行、跨國工作、線上學習，還是觀看外語直播與影片，語言可能不再是最大門檻。