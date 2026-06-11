連鎖超市「全聯福利中心」憑藉親民價格與多樣商品等優勢，深受不少消費者喜愛。但近日有民眾表示，發現全聯櫃檯附近的收銀機上，突然放著小型「綠色罐子」，讓他好奇背後用途，引來全聯店員解釋「是拿來拆開塑膠袋或數鈔時使用」，強調塑膠袋和新鈔經常因靜電或材質等問題黏在一塊，只要手部沾取少量水就能增加摩擦力，輕鬆解決問題，也讓一票網友大長知識稱讚「長知識了！」
全聯收銀機上「多一個罐子」！店員公布背後用途：太方便
有網友近日在Threads好奇發問，表示最近前往全聯採購，突然發現全聯櫃檯的收銀機附近，擺了一個綠色小罐子，看起來濕濕的並裝滿水，讓他好奇詢問「這綠色的東西裡面濕濕的到底裝了啥？」
問題曝光後，就有全聯店員揭開真正用途，表示是拿來加快打開塑膠袋口或數鈔的工具，「水加面紙，因為袋子不好搓開，沾點水比較好搓開，比較不會浪費時間」、「因為新鈔跟袋子都會黏在一起很難戳開，沾水就不會黏在一起，但我打工的那家店是用濕抹布」、「那是要讓手指有水，搓開塑膠袋或是數錢用的」。
櫃檯放水只為打開塑膠袋！改用濕抹布同樣有效果
事實上，全新的塑膠袋因為兩側袋身緊密貼合，且本身容易製造靜電，如果不斷摩擦和揉捏塑膠袋，會讓表面積累電荷，加上若手部太過乾燥，可能會讓塑膠袋更不好打開，往往總得直接靠暴力撕爛袋口才能解決。
但根據不少全聯店員、前店員分享，為了加快打開塑膠袋過程，會在小型罐子內加裝水，並放入面紙避免水液出。倘若遇上要打開塑膠袋的情況，會在手指上沾取微量的水，增加皮膚表面的濕度，就能輕鬆搓開袋子；但也有門市採取不同作法，改利用濕抹布放一旁，也有同樣的功效。
不只為了塑膠袋！沾水數鈔、數禮券都方便
值得一提的是，小罐子裡裝水不只可以幫忙拆開塑膠袋，還能在數錢、數禮券時使用，「手指沾水數錢、數禮券或是搓開袋子很好用，可以不用舌頭舔手指搓袋子之類的」、「如果手會乾的人就會沾一下，這樣比較方便數錢」。
鈔票如新鈔等因紙質平整又光滑，兩張或多張紙鈔疊在一塊容易緊密黏合，造成清點、數鈔不易。同樣可以靠手指沾取水，增加指腹的摩擦力加快點鈔速度，還能取代舔手指等較不衛生方式，不只能加快工作速度，也能保護個人健康，成為許多服務人員提升工作效率的小妙招。
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有網友近日在Threads好奇發問，表示最近前往全聯採購，突然發現全聯櫃檯的收銀機附近，擺了一個綠色小罐子，看起來濕濕的並裝滿水，讓他好奇詢問「這綠色的東西裡面濕濕的到底裝了啥？」
櫃檯放水只為打開塑膠袋！改用濕抹布同樣有效果
事實上，全新的塑膠袋因為兩側袋身緊密貼合，且本身容易製造靜電，如果不斷摩擦和揉捏塑膠袋，會讓表面積累電荷，加上若手部太過乾燥，可能會讓塑膠袋更不好打開，往往總得直接靠暴力撕爛袋口才能解決。
但根據不少全聯店員、前店員分享，為了加快打開塑膠袋過程，會在小型罐子內加裝水，並放入面紙避免水液出。倘若遇上要打開塑膠袋的情況，會在手指上沾取微量的水，增加皮膚表面的濕度，就能輕鬆搓開袋子；但也有門市採取不同作法，改利用濕抹布放一旁，也有同樣的功效。
值得一提的是，小罐子裡裝水不只可以幫忙拆開塑膠袋，還能在數錢、數禮券時使用，「手指沾水數錢、數禮券或是搓開袋子很好用，可以不用舌頭舔手指搓袋子之類的」、「如果手會乾的人就會沾一下，這樣比較方便數錢」。
鈔票如新鈔等因紙質平整又光滑，兩張或多張紙鈔疊在一塊容易緊密黏合，造成清點、數鈔不易。同樣可以靠手指沾取水，增加指腹的摩擦力加快點鈔速度，還能取代舔手指等較不衛生方式，不只能加快工作速度，也能保護個人健康，成為許多服務人員提升工作效率的小妙招。