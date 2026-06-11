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全聯收銀機上「多一個罐子」！店員公布背後用途：太方便

▲有民眾光顧全聯意外發現收銀機附近放了一罐綠色罐子，意外引來店員解開答案。（圖／記者鍾怡婷攝）

「水加面紙，因為袋子不好搓開，沾點水比較好搓開，比較不會浪費時間」、「因為新鈔跟袋子都會黏在一起很難戳開，沾水就不會黏在一起，但我打工的那家店是用濕抹布」

櫃檯放水只為打開塑膠袋！改用濕抹布同樣有效果

倘若遇上要打開塑膠袋的情況，會在手指上沾取微量的水，增加皮膚表面的濕度，就能輕鬆搓開袋子；但也有門市採取不同作法，改利用濕抹布放一旁，也有同樣的功效。

▲全新的塑膠袋因為兩側袋身緊密貼合，且本身容易製造靜電，如果不斷摩擦和揉捏塑膠袋，會讓表面積累電荷，加上若手部太過乾燥，可能會讓塑膠袋更不好打開。（圖／取自photoAC）

不只為了塑膠袋！沾水數鈔、數禮券都方便

▲鈔票如新鈔等因紙質平整又光滑，兩張或多張紙鈔疊在一塊容易緊密黏合，同樣可以靠手指沾取水，增加指腹的摩擦力加快點鈔速度。（圖／記者顏真真攝）

連鎖超市「全聯福利中心」憑藉親民價格與多樣商品等優勢，深受不少消費者喜愛。，也讓一票網友大長知識稱讚「長知識了！」有網友近日在Threads好奇發問，表示最近前往全聯採購，突然發現全聯櫃檯的收銀機附近，擺了一個綠色小罐子，看起來濕濕的並裝滿水，讓他好奇詢問「這綠色的東西裡面濕濕的到底裝了啥？」問題曝光後，就有全聯店員揭開真正用途，表示是拿來加快打開塑膠袋口或數鈔的工具，、「那是要讓手指有水，搓開塑膠袋或是數錢用的」。事實上，，往往總得直接靠暴力撕爛袋口才能解決。但根據不少全聯店員、前店員分享，為了加快打開塑膠袋過程，會在小型罐子內加裝水，並放入面紙避免水液出。值得一提的是，，「手指沾水數錢、數禮券或是搓開袋子很好用，可以不用舌頭舔手指搓袋子之類的」、「如果手會乾的人就會沾一下，這樣比較方便數錢」。鈔票如新鈔等因紙質平整又光滑，兩張或多張紙鈔疊在一塊容易緊密黏合，造成清點、數鈔不易。同樣可以靠手指沾取水，增加指腹的摩擦力加快點鈔速度，還能取代舔手指等較不衛生方式，不只能加快工作速度，也能保護個人健康，成為許多服務人員提升工作效率的小妙招。