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美國5月消費者物價指數（CPI）年增率來到4.2%，雖然符合市場預期，仍創下3年新高，加上美伊緊張情勢再起，增添市場不確定性，美元指數在100上下震盪，加上台股開跌，即便隨後翻紅也上攻無力，新台幣兌美元今（11）日早盤貶破了31.7元，一度來到31.715元美國總統川普揚言再次打擊伊朗，國際油價上揚，黃金再度破底，一度觸及4023美元，再創近半年多新低，而美元指數一度來到100.12，目前回落至99.92附近。亞洲主要貨幣兌美元早盤在160.45至160.56盤整，韓元兌美元則從1519.58貶至1526.7，離岸人民幣兌美元則6.7846回升至6.778。至於新台幣兌美元今日早盤以31.68元、貶值1.2分開出，在台股開跌及美元有撐之下，新台幣進一步貶破31.7元，一度來到31.715元，貶值4.7分，目前在31.706元盤整。