115學年大學放榜重頭戲來了！申請入學放榜今日上午9時由大學甄選入學委員會正式公告。不論你是準備線上查榜、申請複查，還是沒錄取決定改拚7月考試，務必注意分科測驗報名與放棄錄取資格的黃金時程。《NOWNEWS 今日新聞》特別整理查榜與轉戰懶人包，助你一條龍掌握最新動態，順利進攻接下來的分發入學管道！
🟡 申請入學放榜結果怎麼查？線上查榜步驟與複查限期
本次統一分發結果不另行寄發書面通知，大學甄選入學委員會已公告線上查詢管道。考生如欲掌握個人錄取情形，或對結果有疑義需要申請複查，務必牢記以下步驟與黃金時間：
線上查榜步驟：今日上午 9 時起可至「大學甄選入學委員會網站」，進入「分發結果查詢」專區，輸入個人的「學測應試號碼」與「身分證字號」即可即時線上查榜。
分發結果複查：若對分發結果有疑問，須於 6 月 12 日中午 12 時前透過網路申請複查，並繳交新台幣 100 元作業費（每位考生限申請一次），逾期、未繳費者皆不予受理。
🟡 沒錄取或對校系不滿意？快改拚分科測驗「放棄錄取資格」攻略
若在大學放榜後不幸未獲錄取，或是分發結果不如預期，考生可立即調整心態轉戰 7 月 11 日至 12 日舉行的分科測驗。但內行人特別提醒，若你是「有錄取但想改考分科」的考生，務必先辦理放棄錄取資格的手續，否則將無法參加後續的分發入學：
網路聲明放棄：想改拼分科的錄取生，務必於 6 月 11 日至 6 月 14 日（每日上午 9 時至下午 9 時），前往大學甄選入學委員會網站點選「聲明放棄入學資格登錄」，完成網路放棄手續。
硬性死線警告：若拖到 6 月 15 日以後才放棄，依規定一律不得參加當學年度的分科測驗與分發入學，考生務必審慎注意。
🟡 115學年分科測驗報名何時截止？個人與集體繳費倒數
針對決定轉戰的考生，分科測驗報名目前正緊鑼密鼓接受辦理中。高三應屆畢業生由學校集體報名，非應屆生則需自行個別報名。今年大考中心嚴格要求集報考生必須在截止前「親自校核資料確認表並簽名」，個別報名者則需特別注意繳費期限：
報名截止日期：即日起至 6 月 16 日截止，逾期不予受理，想翻身的考生務必抓緊時間完成分科測驗報名。
繳費截止死線：超商繳費（僅限個別報名）截止最早，至 6 月 13 日深夜 12 時止；銀行臨櫃或匯款至 6 月 16 日下午 3 時 30 分止；實體或網路 ATM 轉帳則可至 6 月 16 日深夜 12 時止。
🟡 翻身就拚這一戰！轉戰分科測驗與分發入學最後衝刺心法
「申請入學放榜只是一個階段，不是終點。」升學專家分析，接下來的終局之戰是分發入學，其依據學測與分科測驗成績進行校系分發，著重在關鍵學科能力（包含數甲、數乙、物理、化學、生物、歷史、地理、公民與社會等），考生至多可填寫 100 個志願。
對於沒錄取或決定放棄錄取資格的考生而言，接下來的一個月將是重新洗牌、翻轉命運的最後戰役。打起精神掌握好重要時程，在接下來的黃金衝刺期裡全力以赴，依然能順利翻盤！
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本次統一分發結果不另行寄發書面通知，大學甄選入學委員會已公告線上查詢管道。考生如欲掌握個人錄取情形，或對結果有疑義需要申請複查，務必牢記以下步驟與黃金時間：
線上查榜步驟：今日上午 9 時起可至「大學甄選入學委員會網站」，進入「分發結果查詢」專區，輸入個人的「學測應試號碼」與「身分證字號」即可即時線上查榜。
分發結果複查：若對分發結果有疑問，須於 6 月 12 日中午 12 時前透過網路申請複查，並繳交新台幣 100 元作業費（每位考生限申請一次），逾期、未繳費者皆不予受理。
若在大學放榜後不幸未獲錄取，或是分發結果不如預期，考生可立即調整心態轉戰 7 月 11 日至 12 日舉行的分科測驗。但內行人特別提醒，若你是「有錄取但想改考分科」的考生，務必先辦理放棄錄取資格的手續，否則將無法參加後續的分發入學：
網路聲明放棄：想改拼分科的錄取生，務必於 6 月 11 日至 6 月 14 日（每日上午 9 時至下午 9 時），前往大學甄選入學委員會網站點選「聲明放棄入學資格登錄」，完成網路放棄手續。
硬性死線警告：若拖到 6 月 15 日以後才放棄，依規定一律不得參加當學年度的分科測驗與分發入學，考生務必審慎注意。
針對決定轉戰的考生，分科測驗報名目前正緊鑼密鼓接受辦理中。高三應屆畢業生由學校集體報名，非應屆生則需自行個別報名。今年大考中心嚴格要求集報考生必須在截止前「親自校核資料確認表並簽名」，個別報名者則需特別注意繳費期限：
報名截止日期：即日起至 6 月 16 日截止，逾期不予受理，想翻身的考生務必抓緊時間完成分科測驗報名。
繳費截止死線：超商繳費（僅限個別報名）截止最早，至 6 月 13 日深夜 12 時止；銀行臨櫃或匯款至 6 月 16 日下午 3 時 30 分止；實體或網路 ATM 轉帳則可至 6 月 16 日深夜 12 時止。
|關鍵日期
|招生管道
|核心重要事件與備忘錄
|6 月 11 日 (今) 09:00
|申請入學
|大學甄選入學委員會公告統一分發結果 (線上查榜開始)
|6 月 11 日至 14 日
|分科測驗
|黃金放棄期！錄取生上網聲明放棄錄取資格 (09:00-21:00)
|6 月 12 日 12:00 止
|申請入學
|統一分發結果網路申請複查截止 (截止線)
|6 月 16 日 截止
|分科測驗
|分科測驗報名、繳費截止 (逾期不受理)
|7 月 11 日至 12 日
|分科測驗
|115學年度分科測驗正式考試
|7 月 29 日
|分發入學
|公布分科測驗成績、招生名額 (含回流名額)
|8 月 1 日至 4 日
|分發入學
|網路選填「分發入學」志願 (至多可填 100 個)
|8 月 13 日
|分發入學
|公布大學分發入學最終錄取名單 (終局之戰)
「申請入學放榜只是一個階段，不是終點。」升學專家分析，接下來的終局之戰是分發入學，其依據學測與分科測驗成績進行校系分發，著重在關鍵學科能力（包含數甲、數乙、物理、化學、生物、歷史、地理、公民與社會等），考生至多可填寫 100 個志願。
對於沒錄取或決定放棄錄取資格的考生而言，接下來的一個月將是重新洗牌、翻轉命運的最後戰役。打起精神掌握好重要時程，在接下來的黃金衝刺期裡全力以赴，依然能順利翻盤！