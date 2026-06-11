我是廣告 請繼續往下閱讀

▲SEGA前總裁入交昭一郎當年選擇相信黃仁勳，將原先的貨款500萬美元改成投資，讓NVIDIA如今成為AI巨擘。（圖／NOWNEWS今日新聞資料照）

兆元男「AI教父」黃仁勳如今身價驚人，帶領輝達（NVIDIA）成為全球AI霸主，走到哪裡都像明星般受到歡迎，不過很多人不知道的是，30年前的黃仁勳其實曾經站在公司倒閉邊緣，甚至主動向合作夥伴坦承：「我們做錯了！」而讓他撐過人生最低谷的人，正是日本SEGA前總裁入交昭一郎。近日這段往事再度在社群瘋傳，不少網友看完後直呼：「原來黃仁勳最強大的不是AI，而是真誠。」時間回到1995年，當時NVIDIA成立才2年，公司資金即將耗盡，黃仁勳帶領團隊研發的技術方向出現重大問題，隨時可能倒閉。面對重要客戶SEGA，年僅32歲的黃仁勳做出一個讓許多人意外的決定：他沒有隱瞞問題，也沒有畫大餅爭取時間，而是親自向SEGA前總裁入交昭一郎坦承，公司押錯了技術路線，希望對方取消合作，另找其他供應商。許多網友看到這段故事後都相當震驚，因為在公司瀕臨破產時，願意主動承認失敗的人其實少之又少。後來的故事就是SEGA沒有放棄他，同時還獲得500萬美元救了整間公司，聽完黃仁勳的坦白後，入交昭一郎沒有終止合作，相反地他選擇相信眼前這位年輕創業家。SEGA最後決定將原本合作案轉為投資，投入500萬美元資金，給NVIDIA多6個月時間重新開發產品而這筆錢，後來真的改變了歷史，NVIDIA成功推出RIVA 128顯示晶片，不但起死回生，更在1999年順利上市，最終成長為今天全球最重要的AI公司之一。後來SEGA在2000年出售手中持有的NVIDIA股票，獲利約1500萬美元，意外為當時財務吃緊的SEGA賺回實質利潤。真正讓網友感動的，其實是後面的故事。入交昭一郎在2000年離開SEGA後，雙方逐漸失去聯絡，直到2017年，退休多年的入交昭一郎試著寄出一封Email給黃仁勳。原本他並不確定對方是否還記得自己，沒想到黃仁勳幾乎在幾分鐘內親自回信。不只如此，後來黃仁勳在公開演講、Podcast節目以及台灣大學畢業典禮上，多次主動提到這位老長官的名字，他甚至公開表示：「如果沒有入交先生，就不會有今天的NVIDIA。」短短一句話，也讓許多網友瞬間破防。故事曝光後，大批網友湧入留言區表示：「真正厲害的人敢承認失敗。」也有人認為：「SEGA救的不是一家公司，而是整個AI時代。」更多人則被黃仁勳的感恩態度感動：「很多人成功後早就忘記貴人了」、「20年後還記得幫助過自己的人，真的不容易」、「這就是為什麼大家都喜歡黃仁勳」。從陪爸媽吃飯、牽著老婆跳舞，到如今這段塵封30年的創業故事，越來越多人發現，黃仁勳最吸引人的地方，或許從來不是他的財富與地位，而是在站上世界之巔後，始終對所有人展現他的真誠。