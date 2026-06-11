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▲警戒區域有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷。（圖／翻攝自中央氣象署）

對流雲系發展旺盛，易有短延時降雨，中央氣象署已發布大雨特報，今（11）日嘉義至高雄地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請留意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。同時，嘉義、台南也發布大雷雨警戒，有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷。11日上午至11日晚上嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市📌持續時間至10時32分東區、西區水上鄉、中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉白河區：嘉義縣大埔鄉,嘉義縣番路鄉氣象署針對嘉義縣草山溪(葫蘆谷)發布災防告警，持續時間至11時32分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離溪流。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。