為使交通運價平穩，繼行政院表示，推動2026「計程車油價補貼專案」；交通部宣布，計程車油價折讓補貼每車再加碼9000元，每車最高補助提高至15000元，且已完成登記的7.2萬名駕駛，新增額度將於6月16日直接撥入帳戶。本文整理適用對象領取資格、申請時間，怎麼領用一次看。

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因應中東衝突牽動國際油價，行政院持續推動民生安定措施，降低能源價格波動對民眾生活與運輸服務的影響。交通部配合行政院政策，宣布加碼辦理交通運價平穩措施，計程車油價折讓補貼每車再加碼9,000元，每車最高補助提高至15000元。協助業者穩定營運，使民眾通勤、就醫、返鄉與日常移動不因油價波動增加負擔。

交通部進一步說明，截至2026年6月5日，已有72,725輛計程車完成登記，登記情形逾8成；目前已完成前階段登記的計程車，將直接增加9,000元補助額度，並預計於6月16日前完成補助額度入帳；尚未登記的車輛，完成登記後可一次取得最高15000元補助額度。補助方式維持每公升折抵5元，申請期限至2026年8月31日，補助額度可使用至2026年底。

2026最新計程車油價補助！提高每車15000元　6/16前自動入帳、領取資格

◾️補助對象：全台約9萬輛合法登記在籍的計程車（包括多元計程車在內），除純電車以外。

◾️申請時間：2026年5月20日至2026年8月31日

◾️使用期限：至2026年12月31日

◾️申請方式：需申請計程車駕駛專屬「中油優惠卡」，可使用既有中油卡進行登記。◾️領用方式：持卡至全國各中油加油站，加油即享折抵「每公升現折5元」不需另外請款（「卡片登載車號」與「實際加油車號」需相符）；最高折抵15000元，用完即停止補助。

▲2026最新計程車油價補助「提高每車15000元」，優惠油卡申請方式。（圖／交通部提供）
▲2026最新計程車油價補助「提高每車15000元」，優惠油卡申請方式。（圖／交通部提供）
沒有「中油優惠卡」！新申請方式

◾️應備文件：

1、行車執照

2、身分證明文件

3、執業登記證

◾️申請管道

1、實體臨櫃辦：直銷中心及指定加油站

2、網路線上辦：中油公司網站

已持有「中油優惠卡」！確認登記或變更

◾️確認登記：

必須完成「車號確認登記」或「變更」才能享有補貼。

◾️辦理方式：

1、臨櫃登記：直銷中心及指定加油站。

2、電話登記：撥打1912服務專線

3、換車變更：若已變更車輛與原卡不同，需同時申請變更油卡車號。

2026計程車油價補貼專案！公路局擴大臨櫃服務據點

交通部公路局表示，為緩解初期申辦人潮踴躍，已全面擴大中油、台塑之臨櫃服務據點。公路局補充，除了提供臨櫃申請，中油公司並提供網路及1912客服專線登記優惠卡服務，以提供駕駛多元申辦管道，減少臨櫃申辦等候時間。

中油計程車優惠卡臨櫃申辦與登記地點

台塑計程車優惠卡臨櫃申辦與登記地點

交通部強調，面對國際油價與地緣政治變化，政府不能讓民生運輸服務跟著大起大落。交通部會依行政院指示，持續掌握油價、運輸業營運及民眾交通需求，滾動檢討補助期間與執行方式，讓公共運輸穩定、民眾負擔穩定、產業服務量能也穩定。

▲交通部計程車油價補貼「中油優惠卡」臨櫃申辦與登記地點。（圖／翻攝自交通部官網）
▲交通部計程車油價補貼「中油優惠卡」臨櫃申辦與登記地點。（圖／翻攝自交通部官網）
▲交通部計程車油價補貼「台塑優惠卡」臨櫃申辦與登記地點。（圖／翻攝自交通部官網）
▲交通部計程車油價補貼「台塑優惠卡」臨櫃申辦與登記地點。（圖／翻攝自交通部官網）

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蕭涵云編輯記者

畢業於大眾傳播系，先任職雜誌社多年，主要編輯服裝與高端奢華領域；2018年進入《NOWNEWS今日新聞》，帶領《姊妹淘》表現獲「遊戲橘子」2019 GAMA STAR年度MVP肯定。

以時尚流行敏銳度打開眼界，喜歡追求「美...