星巴克聯名星宇航空「STARLUX + STARBUCKS」搶先看！今（11）日，跨界雙星聯名航線，聯營航班JX1912班機由西雅圖飛往台北，星巴克Bearista小熊化身戴著墨鏡的帥氣機長，化身有專屬收納包的頸枕、附行李箱的公仔、還有可愛娃娃吊飾包，還把登機證行李條變成保溫杯、馬克杯，更有縮小版的機艙推車超可愛，本文整理6月18日開賣時間、商品價格清單一次看。
星巴克聯名星宇航空！STARLUX + STARBUCKS雙星聯名
雙星粉絲尖叫了！星巴克與星宇航空展開跨界雙星聯名航線，「Ladies and gentlemen, welcome aboard. 歡迎各位貴賓搭乘由星巴克與星宇航空的聯營航班JX1912班機，由西雅圖飛往台北。現在，請繫好您的安全帶，我們即將展開一段充滿探索與咖啡美學的全新旅程。機長及全體組員祝您擁有一段美好且難忘的飛行時光！」
11款聯名商品價格一覽！Bearista機長小熊頸枕、登機證保溫杯
STARLUX + STARBUCKS星巴克聯名星宇航空超帥！全系列首波11款聯名商品搶先看。6月17日率先開放星宇航空會員優先購買；6月18日起於全門市正式開賣。
◾️「STARLUX機師熊造型收納筒」990元／金星禮280★、160★＋500元
星巴克Bearista小熊化身機長，穿上筆挺黑西裝制服、戴著帥氣飛行墨鏡還拉著機師箱，成為桌上醒目的造型公仔，兼具收納功能。
◾️「STARLUX迷你餐車收納盒」990元／金星禮280★／160★＋500元
最受矚目的「STARLUX迷你餐車收納盒」，以星宇航空機艙餐車為靈感，等比例微縮打造，細膩還原出國搭乘星宇航空的美好回憶；並呼應「桌上美學（Deskscape）」風潮，成為辦公桌上可愛的收納實用好物。
◾️「STARLUX 機師熊旅行頸枕」1280元
Bearista機長小熊還變身最萌飛行夥伴，「STARLUX機師熊旅行頸枕」有著可愛的熊耳與鼻子，連機長制服上的刺繡飛行臂章也不馬虎，更附有銀色收納圓筒袋，可以掛在行李箱上好方便。星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市、機場門市和線上門市銷售。
◾️「STARLUX 機師熊吊飾組」880元
◾️「STARLUX 機師熊便利單杯提袋」780元
◾️「STARLUX 飛行托特包」1280元
◾️「STARLUX 安全帶扣折疊收納包」金星禮200★／110★＋350元
◾️「STARLUX 航空集裝箱收納套」金星禮200★／110★＋350元
星巴克x星宇航空彩蛋設計！搶先劇透
這次雙星聯名STARLUX + STARBUCKS，將星巴克從西雅圖啟程、28年前來到台灣的品牌故事，巧妙融入登機證與行李條等航空元素設計之中。以「SEATTLE（SEA）⇄ TAIPEI（TPE）」航線串聯兩座城市的記憶。
登機門「PIKE PLACE」、航班號碼「JX1912」致敬全球第一家星巴克西雅圖創始門市，象徵頭等艙體驗的座位號碼「1A」，台灣星巴克誕生日「MAR 28」，都是粉絲尋寶的彩蛋設計。
◾️「STARLUX 飛行探索不鏽鋼杯」1200元 容量：473毫升。
◾️「STARLUX 白登機證馬克杯」800元 容量：414毫升
◾️星巴克典藏Dream Plaza台北首賣「STARLUX 黑登機證馬克杯」800元 容量：414毫升
星巴克x星宇航空！STARLUX + STARBUCKS聯名商品開賣資訊
STARLUX + STARBUCKS聯名商品，將於6月17日率先開放星宇航空會員於星巴克實體門市優先購買（結帳需使用星巴克星禮程支付），同日中午12:00於星巴克線上門市同步開賣；6月18日起星巴克全台門市與通路全面上市。
偷偷告訴大家，7月還將推出星巴克Bearista小熊，化身溫暖陪伴的飛行夥伴公仔與多款隱藏商品，請大家鎖定《NOWNEWS今日新聞》獲得第一手資訊。
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雙星粉絲尖叫了！星巴克與星宇航空展開跨界雙星聯名航線，「Ladies and gentlemen, welcome aboard. 歡迎各位貴賓搭乘由星巴克與星宇航空的聯營航班JX1912班機，由西雅圖飛往台北。現在，請繫好您的安全帶，我們即將展開一段充滿探索與咖啡美學的全新旅程。機長及全體組員祝您擁有一段美好且難忘的飛行時光！」
STARLUX + STARBUCKS星巴克聯名星宇航空超帥！全系列首波11款聯名商品搶先看。6月17日率先開放星宇航空會員優先購買；6月18日起於全門市正式開賣。
星巴克Bearista小熊化身機長，穿上筆挺黑西裝制服、戴著帥氣飛行墨鏡還拉著機師箱，成為桌上醒目的造型公仔，兼具收納功能。
◾️「STARLUX迷你餐車收納盒」990元／金星禮280★／160★＋500元
最受矚目的「STARLUX迷你餐車收納盒」，以星宇航空機艙餐車為靈感，等比例微縮打造，細膩還原出國搭乘星宇航空的美好回憶；並呼應「桌上美學（Deskscape）」風潮，成為辦公桌上可愛的收納實用好物。
Bearista機長小熊還變身最萌飛行夥伴，「STARLUX機師熊旅行頸枕」有著可愛的熊耳與鼻子，連機長制服上的刺繡飛行臂章也不馬虎，更附有銀色收納圓筒袋，可以掛在行李箱上好方便。星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市、機場門市和線上門市銷售。
◾️「STARLUX 機師熊吊飾組」880元
◾️「STARLUX 機師熊便利單杯提袋」780元
◾️「STARLUX 安全帶扣折疊收納包」金星禮200★／110★＋350元
◾️「STARLUX 航空集裝箱收納套」金星禮200★／110★＋350元
這次雙星聯名STARLUX + STARBUCKS，將星巴克從西雅圖啟程、28年前來到台灣的品牌故事，巧妙融入登機證與行李條等航空元素設計之中。以「SEATTLE（SEA）⇄ TAIPEI（TPE）」航線串聯兩座城市的記憶。
登機門「PIKE PLACE」、航班號碼「JX1912」致敬全球第一家星巴克西雅圖創始門市，象徵頭等艙體驗的座位號碼「1A」，台灣星巴克誕生日「MAR 28」，都是粉絲尋寶的彩蛋設計。
◾️「STARLUX 飛行探索不鏽鋼杯」1200元 容量：473毫升。
◾️「STARLUX 白登機證馬克杯」800元 容量：414毫升
◾️星巴克典藏Dream Plaza台北首賣「STARLUX 黑登機證馬克杯」800元 容量：414毫升
STARLUX + STARBUCKS聯名商品，將於6月17日率先開放星宇航空會員於星巴克實體門市優先購買（結帳需使用星巴克星禮程支付），同日中午12:00於星巴克線上門市同步開賣；6月18日起星巴克全台門市與通路全面上市。
偷偷告訴大家，7月還將推出星巴克Bearista小熊，化身溫暖陪伴的飛行夥伴公仔與多款隱藏商品，請大家鎖定《NOWNEWS今日新聞》獲得第一手資訊。