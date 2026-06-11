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星巴克聯名星宇航空！STARLUX + STARBUCKS雙星聯名

▲星巴克Bearista小熊穿著星宇航空機長制服超帥氣。（圖／記者蕭涵云攝）

11款聯名商品價格一覽！Bearista機長小熊頸枕、登機證保溫杯

▲「STARLUX機師熊造型收納筒」990元。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「STARLUX迷你餐車收納盒」真的可推行、還附有2迷你星巴克杯。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「STARLUX 機師熊旅行頸枕」1280元，附有專屬收納袋。（圖／記者蕭涵云攝）

▲雙面設計的「飛行托特包」有小熊刺繡觀景窗好可愛；機師熊吊飾娃娃搭配透明娃包。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「STARLUX 安全帶扣折疊收納包」、「STARLUX 航空集裝箱收納套」細節滿滿。（圖／記者蕭涵云攝）

▲STARLUX 機師熊便利單杯提袋、黑白登機證馬克杯。（圖／記者蕭涵云攝）

▲登機證與行李條設計的「STARLUX 飛行探索不鏽鋼杯」。（圖／記者蕭涵云攝）

星巴克x星宇航空彩蛋設計！搶先劇透

星巴克典藏Dream Plaza台北首賣「STARLUX 黑登機證馬克杯」800元 容量：414毫升

▲星巴克x星宇航空！STARLUX + STARBUCKS聯名商品全系列。（圖／記者蕭涵云攝）

星巴克x星宇航空！STARLUX + STARBUCKS聯名商品開賣資訊

星巴克聯名星宇航空「STARLUX + STARBUCKS」搶先看！今（11）日，跨界雙星聯名航線，聯營航班JX1912班機由西雅圖飛往台北，星巴克Bearista小熊化身戴著墨鏡的帥氣機長，化身有專屬收納包的頸枕、附行李箱的公仔、還有可愛娃娃吊飾包，還把登機證行李條變成保溫杯、馬克杯，更有縮小版的機艙推車超可愛，本文整理6月18日開賣時間、商品價格清單一次看。雙星粉絲尖叫了！星巴克與星宇航空展開跨界雙星聯名航線，「Ladies and gentlemen, welcome aboard. 歡迎各位貴賓搭乘由星巴克與星宇航空的聯營航班JX1912班機，由西雅圖飛往台北。現在，請繫好您的安全帶，我們即將展開一段充滿探索與咖啡美學的全新旅程。機長及全體組員祝您擁有一段美好且難忘的飛行時光！」STARLUX + STARBUCKS星巴克聯名星宇航空超帥！全系列首波11款聯名商品搶先看。6月17日率先開放星宇航空會員優先購買；6月18日起於全門市正式開賣。◾️星巴克Bearista小熊化身機長，穿上筆挺黑西裝制服、戴著帥氣飛行墨鏡還拉著機師箱，成為桌上醒目的造型公仔，兼具收納功能。◾️最受矚目的「STARLUX迷你餐車收納盒」，以星宇航空機艙餐車為靈感，等比例微縮打造，細膩還原出國搭乘星宇航空的美好回憶；並呼應「桌上美學（Deskscape）」風潮，成為辦公桌上可愛的收納實用好物。◾️Bearista機長小熊還變身最萌飛行夥伴，「STARLUX機師熊旅行頸枕」有著可愛的熊耳與鼻子，連機長制服上的刺繡飛行臂章也不馬虎，更附有銀色收納圓筒袋，可以掛在行李箱上好方便。◾️◾️這次雙星聯名STARLUX + STARBUCKS，將星巴克從西雅圖啟程、28年前來到台灣的品牌故事，巧妙融入登機證與行李條等航空元素設計之中。以「SEATTLE（SEA）⇄ TAIPEI（TPE）」航線串聯兩座城市的記憶。登機門「PIKE PLACE」、航班號碼「JX1912」致敬全球第一家星巴克西雅圖創始門市，象徵頭等艙體驗的座位號碼「1A」，台灣星巴克誕生日「MAR 28」，都是粉絲尋寶的彩蛋設計。◾️容量：473毫升。◾️容量：414毫升◾️STARLUX + STARBUCKS聯名商品，將於6月17日率先開放星宇航空會員於星巴克實體門市優先購買（結帳需使用星巴克星禮程支付），同日中午12:00於星巴克線上門市同步開賣；6月18日起星巴克全台門市與通路全面上市。偷偷告訴大家，7月還將推出星巴克Bearista小熊，化身溫暖陪伴的飛行夥伴公仔與多款隱藏商品，請大家鎖定《NOWNEWS今日新聞》獲得第一手資訊。