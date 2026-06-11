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今年的足球世界盃即將登場，美國流行天后凱蒂佩芮（Katy Perry）將擔任開幕表演嘉賓，令全世界觀眾都相當期待。事實上，凱蒂佩芮過去早已留下多個令人難忘的經典演出，2015年在NFL超級盃中場秀創下超高收視紀錄、還有為里約奧運獻唱勵志歌曲〈Rise〉，甚至還曾挺著孕肚登上女子板球世界盃決賽舞台，每次舞台都寫下經典歷史。2015年的NFL超級盃（Super Bowl XLIX）中場秀，凱蒂佩芮的演出至今仍被視為超級盃史上最具代表性的中場秀之一。當時她身穿火焰造型服裝，騎乘巨型金色機械獅震撼登場，磅礡氣勢立刻吸引全球目光。隨後她接連演唱〈Roar〉、〈Dark Horse〉等代表作，搭配大型舞台裝置、燈光特效與高空演出，成功炒熱現場氣氛。最終吸引超過1.18億名觀眾收看，榮登超級盃當時史上觀看人數最多、收視率最高的中場表演之一，直到2023年才被蕾哈娜的1.21億觀看紀錄超越，直到現在還是第二高紀錄。2016年凱蒂佩芮無預警推出單曲〈Rise〉，歌曲一公開便引發熱烈討論。充滿力量感的旋律加上鼓舞人心的歌詞，描繪出面對挑戰時不輕言放棄的精神，因此獲NBC選為2016年里約奧運轉播的重要主題歌曲之一。歌曲MV更以運動員突破極限、克服逆境為主軸，成功與奧運精神產生共鳴，也讓《Rise》成為許多人心中最具代表性的勵志歌曲之一。到了2020年，凱蒂佩芮受邀登上在澳洲墨爾本板球場舉行的ICC女子T20世界盃板球決賽表演舞台。當時已懷有4個月身孕的她，以充滿板球元素的亮眼粉紅造型現身，展現十足敬業精神。她在舞台上帶來多首熱門歌曲，即使挺著孕肚依舊活力十足，穩健唱功和精彩表演獲得現場觀眾熱烈歡呼，也成為當晚最受矚目的焦點之一。