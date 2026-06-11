今（11）日9時大學甄選入學委員會公布「申請入學」結果，考生可至網站查詢。對於放榜結果不理想者，可在下週二（16日）前報考分科測驗，並在7月11至12日應試。
44,082人獲分發 招生缺額較去年減少373個
今年申請入學共有5萬4340個招生名額，報名人數7萬8280人（比去年減少721人），符合登記資格僅49,425人。今年獲分發人數44,082人，比去年增加57人；報名分發率56.31％，比去年增加0.58個百分點；招生名額使用率為84.5%，也比去年增加0.62個百分點。
分發後的招生缺額計有7,823個（不含外加名額）比去年缺額減少373個，原因為大學錄取名額數增加且考生就讀意願較高，完成志願序登記人數增加所致。而有增額分發的為佛光大學歷史學系，計增額1名。依簡章規定，各校系分發後的招生缺額與之後獲分發錄取生所放棄的缺額，其名額如屬教育部核定當學年度新生招生名額者，將扣除當學年度「繁星推薦」增額錄取之名額後，回流至大學分發入學招生名額使用（外加名額除外）；增額分發的名額，亦由分發入學招生名額流用。
獲分發錄取生如參加其他入學管道而獲錄取者，亦應於其他入學管道的錄取大學報到前，完成聲明放棄入學資格，否則一經發現，即取消本招生分發校系之錄取資格。惟統一分發結果公告前，已於其他入學管道錄取且完成報到者，不影響本招生之獲分發錄取資格。
不滿意可拚分科測驗 7月11至12日應試、6/16前報名
若對結果不滿意的考生，仍可轉戰分科測驗。分科測驗在7月11日、12日舉辦，報名到6月16日。集體報名考生務必親自校核由集報單位從報名系統列印的「報名資料確認表」，確認無誤後簽名，繳回集報單位備查。個別報名者則前往大考中心網站分科測驗的「試務專區」，點選進入「考生專區」，註冊後依網頁指示登錄報名資料，完成後列印「個別報名繳費表」， 於繳費期限內完成繳費。分科測驗成績將在7月29日公布，並在8月1日起登記分發志願，13日公布錄取名單。
另外，大學甄選入學委員會提醒，師資保送甄試及醫事人員養成計畫錄取生已併同申請入學錄取生一起辦理分發，故前述3個招生管道獲分發錄取生如欲參加115學年度「大學分發入學招生」及「科技校院四年制及專科學校二年制日間部聯合登記分發入學招生」，應依簡章規定於6月11日至6月14日每日上午9時至下午9時止，於本會網站聲明放棄入學資格。未依簡章規定期限及方式辦理者，一律不得參加當學年度「大學分發入學招生」及「科技校院四年制及專科學校二年制日間部聯合登記分發入學招生」。
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今年申請入學共有5萬4340個招生名額，報名人數7萬8280人（比去年減少721人），符合登記資格僅49,425人。今年獲分發人數44,082人，比去年增加57人；報名分發率56.31％，比去年增加0.58個百分點；招生名額使用率為84.5%，也比去年增加0.62個百分點。
分發後的招生缺額計有7,823個（不含外加名額）比去年缺額減少373個，原因為大學錄取名額數增加且考生就讀意願較高，完成志願序登記人數增加所致。而有增額分發的為佛光大學歷史學系，計增額1名。依簡章規定，各校系分發後的招生缺額與之後獲分發錄取生所放棄的缺額，其名額如屬教育部核定當學年度新生招生名額者，將扣除當學年度「繁星推薦」增額錄取之名額後，回流至大學分發入學招生名額使用（外加名額除外）；增額分發的名額，亦由分發入學招生名額流用。
獲分發錄取生如參加其他入學管道而獲錄取者，亦應於其他入學管道的錄取大學報到前，完成聲明放棄入學資格，否則一經發現，即取消本招生分發校系之錄取資格。惟統一分發結果公告前，已於其他入學管道錄取且完成報到者，不影響本招生之獲分發錄取資格。
不滿意可拚分科測驗 7月11至12日應試、6/16前報名
若對結果不滿意的考生，仍可轉戰分科測驗。分科測驗在7月11日、12日舉辦，報名到6月16日。集體報名考生務必親自校核由集報單位從報名系統列印的「報名資料確認表」，確認無誤後簽名，繳回集報單位備查。個別報名者則前往大考中心網站分科測驗的「試務專區」，點選進入「考生專區」，註冊後依網頁指示登錄報名資料，完成後列印「個別報名繳費表」， 於繳費期限內完成繳費。分科測驗成績將在7月29日公布，並在8月1日起登記分發志願，13日公布錄取名單。
另外，大學甄選入學委員會提醒，師資保送甄試及醫事人員養成計畫錄取生已併同申請入學錄取生一起辦理分發，故前述3個招生管道獲分發錄取生如欲參加115學年度「大學分發入學招生」及「科技校院四年制及專科學校二年制日間部聯合登記分發入學招生」，應依簡章規定於6月11日至6月14日每日上午9時至下午9時止，於本會網站聲明放棄入學資格。未依簡章規定期限及方式辦理者，一律不得參加當學年度「大學分發入學招生」及「科技校院四年制及專科學校二年制日間部聯合登記分發入學招生」。