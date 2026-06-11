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▲該女子自稱是劉伊心的前特助，不停誇劉伊心人有多好。（圖／翻攝自Threads@_bonniekitten_）

老虎牙子董事長夫人、女星劉伊心近日開職缺徵特助，工作內容卻要照顧小孩、開車、拍攝及剪接短影音，薪水卻只開4.5萬元，引爆熱議。不少網友痛批劉伊心是慣老闆，她今（11）日則發影片澄清，薪水部分可依能力調整；Threads上也出現一名自稱是劉伊心前特助的女子，出面大讚劉伊心是多麼好的老闆，但卻被網友抓包，兩人影片拍攝背景一致，疑似是串通來為劉伊心洗白的。劉伊心徵才爭議在網路上引爆討論，她今日一早發布回應影片後，沒多久，Threads上就出現一名女子，自稱是劉伊心的前特助。她表示劉伊心並非慣老闆：「我實際相處過的劉伊心並不是那樣的人，在我的感知裡，她充滿溫度。她樂於照顧身邊的人，也願意分享自己擁有的資源和機會。伊心考量的不單單僅是結果，而是面前的人有沒有可能因此被幫助、被看見、被成全。」前特助字裡行間滿是對劉伊心的誇讚，更說如果要選3個形容詞來介紹劉伊心，她認為是善良、單純、風度翩翩，希望大家不要因為徵才風波誤會她。怎料這篇文並未博得廣大網友認同，大家看了還是繼續留言抨擊，「被炎上是因為工作邊界跟報酬不符合市場合理性，你在跟我講老闆是好人？」、「人很好？給4.5萬做萬能管家的事情，這麼感謝她，你為何要離開呢？」還有網友發現，前特助跟劉伊心拍影片的背景一模一樣，身後都是同一款壁紙，且兩支影片的發布時間非常接近，認為這根本是串通好的洗白行動，「背景壁紙完全一樣，真的好～～巧喔！」、「你發這篇有多少錢」、「洗白的手法好拙劣，起碼換個背景吧」。目前風向還是一面倒砲轟劉伊心，希望她能反省苛薄的待遇。