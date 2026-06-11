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▲雷達回波顯示，台灣上空及周邊仍有對流雲系發展，西半部、南部近海及北部山區可見較明顯回波，部分地區可能出現短時強降雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

今明水氣再增多，西半部防局部大雨

▲中央氣象署指出，6月11日至12日北部、東半部高溫約26至29度，中南部約29至31度；6月13日至17日氣溫回升，部分地區高溫上看30至33度。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

週末西南風增強，中南部迎劇烈雷雨

梅雨季接近尾聲？6月中旬迎夏季型態

▲氣象署提醒，今、明兩天鋒面接近，各地容易有雨，週一前天氣仍不穩定，民眾外出應攜帶雨具，山區活動與雨中行車都要特別留意安全。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

近期受到鋒面影響，台灣降雨不斷，對此，氣象署預報員黃恩鴻受訪表示，北部及東半部預計要到下週二、三降雨才會趨緩，而中南部恐怕得一路濕到下週後半段，預計梅雨會在端午節前後結束，接著就能迎接夏季天氣。氣象署表示今（11）日鋒面逐漸北移至台灣附近，水氣再度增多，西半部地區及東半部山區將有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率。預報員黃恩鴻特別點出，整個西半部都有短暫陣雨，其中苗栗、台中山區，以及嘉義到高雄山區的雨勢會相對明顯。氣溫方面，北部、宜蘭及花蓮全天低溫約22至23度，白天高溫約25至28度；中南部及台東低溫約24至26度，高溫約28至30度。氣象署提醒，沒下雨的時候，感受上會比較悶熱。週六（13日），雖然鋒面稍微遠離，但隨著西南風增強，中南部降雨機率依然偏高。氣象署提醒，週日（14日）北方鋒面將再度南壓，接近台灣北部海面，整體環境會變得更不穩定。屆時中南部容易出現短暫雷陣雨，甚至有大雨或短延時豪雨發生的機率，北部不定時降雨的機率也會跟著增加。對流雲系發展迅速的天氣型態，常會出現對流雲通過哪裡，哪裡就大雨轟一陣的狀況，提醒外出務必隨身攜帶雨具，且戶外行程最好要有雨天備案。到底什麼時候才能迎來穩定的好天氣？黃恩鴻說明，下週二、下週三（18、19日）起西南風才會開始減弱，北部及東半部將率先轉為多雲、午後短暫陣雨的天氣型態，降雨空檔會逐漸拉長。然而，中南部要迎來明顯的降雨趨緩，恐怕還要等到下週後半段。黃恩鴻表示，大約在6月中旬端午節前後，隨著太平洋高壓勢力逐漸增強，這波梅雨季就有望接近尾聲，台灣將逐步迎接夏季天氣。