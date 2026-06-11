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▲台南市長黃偉哲特別前往安平運河，視察龍舟賽場的各項整備工作，並為市府民政局、土城高中、金城國中、成大南工等正在練習中的隊伍加油。（圖／南市府提供）

▲「2026台南市國際龍舟錦標賽」，即將於6月17日至21日在台南運河舉行，不少隊伍把握最後機會，前往運河加緊練習，盼能角逐突破180萬元的總獎金。（圖／南市府提供）

「2026台南市國際龍舟錦標賽」，即將於6月17日至6月21日在台南運河盛大舉行，近日不少隊伍把握最後機會，前往運河加緊練習，期盼能角逐突破180萬元的總獎金。市長黃偉哲10日下午特別前往安平運河視察龍舟賽場整備情形，並特別為練習隊伍加油打氣。全國民眾一邊在運河畔觀賞精彩刺激的龍舟賽，一邊逛逛熱鬧的在地市集，享受台南的好山好水。今年適逢「台南運河通航百年」的重要歷史節點，賽事規模更勝以往，總計吸引多達163支隊伍、超過4,000位國內外好手參賽。為確保賽事安全與場地整備萬無一失，黃偉哲特別前往安平運河，視察龍舟賽場的各項整備工作，並為市府民政局、土城高中、金城國中、成大南工等正在練習中的隊伍加油。黃偉哲表示，端午佳節將至，台南運河畔已傳來緊湊的鼓聲，大批國內外選手正加緊步伐適應場地，迎接即將於6月18日正式開賽的「2026台南國際龍舟錦標賽」。今年賽事適逢台南運河100週年，更具歷史意義。端午節不只是連續假期，更是攜家帶眷出遊的好時機，歡迎全國民眾一邊在運河畔觀賞精彩刺激的龍舟賽，一邊逛逛熱鬧的在地市集，享受台南的好山好水。除了吃粽子、看比賽，還能一起走走、吃吃、喝喝、逛逛、買買，共同見證這場難得的百年運河盛事。黃偉哲指出，今年的台南國際龍舟賽規模可謂精彩空前，報名參賽的隊伍與人數雙雙創下歷史新高，共計有163隊、高達4,057名各界好手同台角逐，參賽陣容除了國內的學生、公務員、社會人士與企業團體組成男子組、女子組及混合組外，今年「國際組」更是亮點十足，吸引了來自烏克蘭、墨西哥以及美洲、歐洲等多國跨海參賽。歡迎大家齊聚台南，為拼搏榮譽的選手們吶喊加油。南市府表示，6月17日開幕當晚，將特別邀請「即將成真火舞團」帶來結合運河水域的大型戶外水屏火舞大秀，絕對熱鬧非凡。歡迎全國民眾在端午連假期間安排一趟台南之旅，來到安平運河兩側一邊品嚐台南在地美食，一邊欣賞最震撼、最熱血的夜間龍舟激戰！相關賽事與市集交通資訊，請至「2026台南市國際龍舟錦標賽」官方網站查詢。