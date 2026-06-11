我是廣告 請繼續往下閱讀

台積電今（11）日進行現金股利除息交易，開盤雖以2240元一度陷入貼息窘境，但不久後股價來到2260元，順利填息達陣，而預估台積電創辦人張忠謀此次除息將入袋7.5億元、董事長魏哲家則有4471萬元收入袋中。台積電昨股價收2255元，今以2240元開出，早盤最低觸及2235元、之後最高達2260元，順利完成填息。台積電2025年第四季每股現金股利6元，於今日除息，總金額1555.95億元，預計7月9日發放。而台積電從2019年起改為每季配發現金股利，包括今日除息共28次季除息，有22次在除息當天填息。而此次台積電完成填息，估算魏哲家5月持股745萬2349股，將有4471萬元入袋，行政院國家發展基金管理會持有台積電16.537億股，估計有99.22億元入帳。張忠謀2018年6月退休前持有台積電1.25億股，他在退休後若未處分手中持股，估計將有約7.5億元入袋。