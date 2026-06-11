機車兩段式左轉要廢了嗎？台南試行「機車直接左轉」交出車禍下降 21% 的驚人成績單，引發機車族瘋喊全台跟進。對此，交通部昨（10）日發布最新精進措施首度正面回應，強調全台不會一體適用開放機車直接左轉，而是定調透過道路工程改善「因地制宜」。究竟各縣市放寬強制待轉的進度如何？學者又點出哪些關鍵隱憂？一文快速掌握。
🟡 交通部最新精進措施 定調「工程改善」取代盲目開放
根據交通部公布的最新精進措施，官方明確表態不會全面取消兩段式左轉。路政及道安司長吳東凌指出，全台各路口的幾何設計、車流量及號誌配置差異甚大，盲目解禁恐衝擊用路安全。
未來中央政策將全面轉向「交通工程優化與號誌分流」，精進措施包含兩大核心：
積極建置保護機制：在具備路幅條件的路口，優先設置「偏心左轉專用道」與「左轉保護時相」，透過號誌實質分流，引導機車安全直接左轉。
保留待轉區作為安全容錯：強制兩段式制度雖然研擬逐步因地制宜放寬，但「待轉格」仍會保留，主要提供高齡者、新手騎士等風險承受力較低的用路人自主選擇。
🟡 6 縣市因地制宜放寬「強制待轉」 地方最新進度一覽
雖然中央定調不全面解禁，但多個地方政府早已積極展開試辦。全台目前共有 6 個縣市因應路況放寬強制待轉限制，其中以台南的實測數據最受矚目：
台南市：部分行政區特定路段試辦不強制兩段式左轉，數據顯示路口交通事故整體大降 21%，成效引發全台討論。
台北市：全面盤點三車道路口，逐步塗銷內側「禁行機車」。若路口無強制待轉牌，騎士可在變換至內側車道後安全直接左轉。
新北市：全台機車量最高戰區！板橋、三重、中和等行政區已有超過 100 處路口拆除強制待轉牌，針對待轉區空間不足的路口實施解禁。
新竹市：於中央路與民生路口等 3 處試辦解禁，移除待轉牌，但保留待轉格供習慣的騎士使用。
苗栗縣：頭份市中興路等 13 處路口配合優化工程，新增「偏心左轉車道」並試辦取消強制待轉，防堵機車溢出待轉區變「待撞區」。
基隆市：七堵區明德一路與光明路因路幅窄、車速慢，已正式移除兩段式左轉標誌，允許騎士依號誌左轉。
🟡 數據背後有隱憂？頂尖交通學者曝關鍵：全台不宜盲目複製
針對地方試辦數據，交通與土木工程權威學者紛紛示警，呼籲大眾冷靜看待，其觀點也獲得交通部高度認同。
台灣大學土木工程學系教授朱致遠投書媒體表示，台南經驗屬於「不強制」而非「全面取消」，且研究前後比對時間僅約 3 週，資料屬於特定路段的巨觀數據，盲目將單一城市經驗推論至全台各縣市，恐面臨嚴重微觀路況風險。
陽明交通大學運輸與物流管理學系教授吳昆峯也引述日本研究指出，高達 96% 的交通事故源自於「人」的因素。機車因車體較小，機車直接左轉時極易遭對向大車遮蔽，產生「沒看到、看錯、想錯」的誤判。在缺乏防護工程的路口直接左轉，騎士的反應時間最短，重傷與死亡風險反而最高。
交通部強調，目前運輸研究所已正式啟動全台各縣市路口事故資料與道路條件的大盤點。等整體大數據分析完成後，將與各地方政府召開聯繫會報，依據「安全第一」原則因地制宜調整，絕不冒進全面開放。
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根據交通部公布的最新精進措施，官方明確表態不會全面取消兩段式左轉。路政及道安司長吳東凌指出，全台各路口的幾何設計、車流量及號誌配置差異甚大，盲目解禁恐衝擊用路安全。
未來中央政策將全面轉向「交通工程優化與號誌分流」，精進措施包含兩大核心：
積極建置保護機制：在具備路幅條件的路口，優先設置「偏心左轉專用道」與「左轉保護時相」，透過號誌實質分流，引導機車安全直接左轉。
保留待轉區作為安全容錯：強制兩段式制度雖然研擬逐步因地制宜放寬，但「待轉格」仍會保留，主要提供高齡者、新手騎士等風險承受力較低的用路人自主選擇。
雖然中央定調不全面解禁，但多個地方政府早已積極展開試辦。全台目前共有 6 個縣市因應路況放寬強制待轉限制，其中以台南的實測數據最受矚目：
台南市：部分行政區特定路段試辦不強制兩段式左轉，數據顯示路口交通事故整體大降 21%，成效引發全台討論。
台北市：全面盤點三車道路口，逐步塗銷內側「禁行機車」。若路口無強制待轉牌，騎士可在變換至內側車道後安全直接左轉。
新北市：全台機車量最高戰區！板橋、三重、中和等行政區已有超過 100 處路口拆除強制待轉牌，針對待轉區空間不足的路口實施解禁。
新竹市：於中央路與民生路口等 3 處試辦解禁，移除待轉牌，但保留待轉格供習慣的騎士使用。
苗栗縣：頭份市中興路等 13 處路口配合優化工程，新增「偏心左轉車道」並試辦取消強制待轉，防堵機車溢出待轉區變「待撞區」。
基隆市：七堵區明德一路與光明路因路幅窄、車速慢，已正式移除兩段式左轉標誌，允許騎士依號誌左轉。
針對地方試辦數據，交通與土木工程權威學者紛紛示警，呼籲大眾冷靜看待，其觀點也獲得交通部高度認同。
台灣大學土木工程學系教授朱致遠投書媒體表示，台南經驗屬於「不強制」而非「全面取消」，且研究前後比對時間僅約 3 週，資料屬於特定路段的巨觀數據，盲目將單一城市經驗推論至全台各縣市，恐面臨嚴重微觀路況風險。
陽明交通大學運輸與物流管理學系教授吳昆峯也引述日本研究指出，高達 96% 的交通事故源自於「人」的因素。機車因車體較小，機車直接左轉時極易遭對向大車遮蔽，產生「沒看到、看錯、想錯」的誤判。在缺乏防護工程的路口直接左轉，騎士的反應時間最短，重傷與死亡風險反而最高。
交通部強調，目前運輸研究所已正式啟動全台各縣市路口事故資料與道路條件的大盤點。等整體大數據分析完成後，將與各地方政府召開聯繫會報，依據「安全第一」原則因地制宜調整，絕不冒進全面開放。