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▲黃山料所屬出版社喊告，力挺自家作家。（圖／三采文化）

曾蟬聯誠品年度暢銷作家冠軍的黃山料，近日因閱讀系YouTuber多米多羅拍片點評作品而陷入輿論風暴，多米多羅在影片中直指黃山料作品內容空泛、情節重複，甚至以「史上最難看的書」形容，引發大量網友討論。影片短時間內突破數十萬觀看，也讓黃山料過往言論再度被網友翻出檢視。其中一段黃山料「支持家暴言論」也被翻出，讓不少粉絲、網友氣炸，對此他所屬出版社三采文化也發出聲明，宣布已展開相關蒐證工作，未來將依法審慎處理，並保留追究法律責任的權利。有網友翻出黃山料過去在馬來西亞簽書會上的發言片段，當時他曾表示：「如果有人總是對你家暴，你總是可以抵擋得住，那他就是適合你的對象。」相關內容曝光後立刻引發大量批評，不少人認為此番言論涉及錯誤價值觀。面對爭議，黃山料當時曾解釋影片遭到惡意剪輯、斷章取義，並表示自己是在高燒與身體不適狀況下進行活動，導致表達失當，強調原意並非鼓勵家暴或合理化暴力行為。除了作品內容遭到批評外，近期社群平台上也出現大量針對黃山料個人的攻擊言論，從寫作風格、過往發言到個人形象，都成為網友討論焦點，不少支持者認為作品本來就可以被批評，但部分留言已逐漸從文學評論演變成人身攻擊，甚至出現嘲諷與羞辱性內容。隨著相關話題登上Threads、YouTube與各大論壇熱門榜單，黃山料爭議已從單純的書評戰火，演變成創作者與網路輿論之間的攻防。面對作者陷入輿論風暴，出版黃山料多本作品的三采文化10日發出正式聲明，三采表示，一向尊重各界理性批評與建設性討論，也理解讀者對作品有不同看法與閱讀喜好。不過聲明指出，近期網路上出現大量針對特定作者及作品的無端謾罵與人身攻擊，部分內容已遠遠超出理性討論範圍，甚至接近網路霸凌，不僅傷害創作者，也扭曲了健康的出版與閱讀環境。三采文化強調，針對可能已涉及法律責任的不理性言論與惡意污衊，目前已展開相關蒐證工作，未來將依法審慎處理，並保留追究法律責任的權利，聲明更直言絕不姑息任何形式的惡意霸凌，將堅定捍衛創作者的尊嚴與安心創作環境。