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▲瑤瑤一轉身露出大片美背與纖細腰線。（圖／翻攝自瑤瑤黃喬歆FB）

藝人瑤瑤（黃喬歆）有超強比例的火辣好身材，她也時常不吝嗇分享美照。而昨（10）日，瑤瑤再於社群PO出辣照，只見她穿著天藍色透視洞洞衣，裡面是同色系比基尼，直接秀出火辣事業線，除此之外，她一轉身，還露出整片美背，不到一天就狂吸3000多名粉絲朝聖按讚。瑤瑤昨日在社群PO出多張性感辣照，開心寫下：「夏天來啦。」照片中，只見她的藍色透視洞洞連身短裙內，藏著同色系的兩件式比基尼，平口的設計，讓她的超狂事業線若隱若現。瑤瑤還加碼放出背面照，只見她一轉身，上半身僅有一個綁帶設計，露出大片美背與纖細腰線，好身材火速引來3000多名粉絲朝聖。許多粉絲看到後，都紛紛大讚瑤瑤的好身材，「妳的季節來了，逼死太多人，超美的」、「身材真好，性感又可愛」、「完美比例的身材」、「太正了，無法抵擋。」瑤瑤一直都以自然、不做作的幽默個性受到粉絲喜愛，平時除了分享工作近況，也經常公開私下生活與搞笑互動，因此累積不少支持者。其中她的好身材與亮眼外型，也時常引發網友的討論。