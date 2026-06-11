《2026 角頭GATAO唱演會—情義到高雄》8/22在高雄流行音樂中心海音館開唱，集結高捷、王識賢、張懷秋、黃騰浩、鄭人碩、施名帥、張再興等演員，卡司華麗。近日驚喜宣布於8/23加場，同時宣布嘉賓找來搖滾天團玖壹壹、麋先生聖皓，讓粉絲期待不已！加場門票6/14下午3點於ibon售票系統及全台7-11 ibon機台全面開賣，「角頭家族」優先購6/11、uniopen聯名卡6/12可搶先買票。
《角頭》唱演會8/23加場 搶先公布2嘉賓
《角頭》IP邁入12週年，堆出《2026 角頭GATAO唱演會—情義到高雄》，以沈浸式體驗融合電影經典真人現場演出、原創電影歌曲LIVE演唱等，上週門票開賣立刻完售，讓網友瘋狂敲碗「加場」。經電影公司協調後，宣布8/23加場，並且公開重量級表演嘉賓，搖滾天團玖壹壹、金曲樂團麋先生聖皓確定參與演出。
玖壹壹情義相挺當嘉賓 放話HIGH爆現場
王識賢、王陽明2024年驚喜現身玖壹壹15週年演唱會，彼此私底下交情超好，如今《角頭》南下開唱，玖壹壹接到邀約馬上答應相挺，笑說：「希望當過角頭唱演會嘉賓之後，就會更大尾了！」準備讓現場HIGH爆。金曲樂團麋先生聖皓收到邀請後直呼備感榮幸，從小在高雄長大的他表示：「之前就認識許多參與《角頭》的演員朋友們，沒想到有一天能在舞台上碰面，像一場同樂會一樣，非常期待。」
《2026 角頭GATAO唱演會—情義到高雄》卡司陣容強大，由電影中飾演「仁哥」的王識賢與荒山亮擔任主唱，確定登場演出的演員班底包括高捷、王陽明、張懷秋、黃騰浩、鄭人碩、施名帥、張再興、唐振剛、黃尚禾、吳震亞、白吉勝、黃鐙輝等等。
演唱會加場門票在6/14下午3點於ibon售票系統及全台7-11 ibon機台全面開賣。另外，只要購買過角頭文創任一周邊商品的粉絲朋友可升格成為「角頭家族」的成員，其他粉絲也可至角頭文創-GATAO MOVIE官方臉書、IG申請加入，就能在6/11享有門票優先購資格；持uniopen聯名卡也可在6/12中午12點搶先買票。
【2026 角頭GATAO唱演會—情義到高雄】
演出日期、時間：（實際開演時間以現場為主）
2026.08.22（六）19:30
2026.08.23（日）17:00
地點：高雄流行音樂中心 海音館
票價：$4280 / $3880 / $2880 / $1880 / $1500
身障席 $1940 / $1440（全場對號入座）
售票系統：ibon售票系統官網及全台7-11 ibon機台
【8/23加演場次 售票時間】
📍角頭家族優先購
➤6/11(四) 12:00-23:59
➤開放$4280 / $3880 / $2880 票區，及身障席：$1940 / $1440（全場對號入座）購票
➤本優先購僅開放ibon官網購票
📍uniopen聯名卡重磅雙重禮遇
➤2026.06.12（五）中午12:00～06.13（六）
23:59止
➤開放$4280 / $3880 / $2880票區，及身障席：$1940 / $1440（全場對號入座）購票
➤本優先購僅開放ibon官網購票
📍正式開賣
➤ 2026.06.14（日）15:00
➤售票系統：ibon售票系統官網及全台7-11 ibon機台
資料來源：角頭文創-GATAO MOVIE官方臉書粉絲團、IG
我是廣告 請繼續往下閱讀
《角頭》IP邁入12週年，堆出《2026 角頭GATAO唱演會—情義到高雄》，以沈浸式體驗融合電影經典真人現場演出、原創電影歌曲LIVE演唱等，上週門票開賣立刻完售，讓網友瘋狂敲碗「加場」。經電影公司協調後，宣布8/23加場，並且公開重量級表演嘉賓，搖滾天團玖壹壹、金曲樂團麋先生聖皓確定參與演出。
玖壹壹情義相挺當嘉賓 放話HIGH爆現場
王識賢、王陽明2024年驚喜現身玖壹壹15週年演唱會，彼此私底下交情超好，如今《角頭》南下開唱，玖壹壹接到邀約馬上答應相挺，笑說：「希望當過角頭唱演會嘉賓之後，就會更大尾了！」準備讓現場HIGH爆。金曲樂團麋先生聖皓收到邀請後直呼備感榮幸，從小在高雄長大的他表示：「之前就認識許多參與《角頭》的演員朋友們，沒想到有一天能在舞台上碰面，像一場同樂會一樣，非常期待。」
演唱會加場門票在6/14下午3點於ibon售票系統及全台7-11 ibon機台全面開賣。另外，只要購買過角頭文創任一周邊商品的粉絲朋友可升格成為「角頭家族」的成員，其他粉絲也可至角頭文創-GATAO MOVIE官方臉書、IG申請加入，就能在6/11享有門票優先購資格；持uniopen聯名卡也可在6/12中午12點搶先買票。
【2026 角頭GATAO唱演會—情義到高雄】
演出日期、時間：（實際開演時間以現場為主）
2026.08.22（六）19:30
2026.08.23（日）17:00
地點：高雄流行音樂中心 海音館
票價：$4280 / $3880 / $2880 / $1880 / $1500
身障席 $1940 / $1440（全場對號入座）
售票系統：ibon售票系統官網及全台7-11 ibon機台
【8/23加演場次 售票時間】
📍角頭家族優先購
➤6/11(四) 12:00-23:59
➤開放$4280 / $3880 / $2880 票區，及身障席：$1940 / $1440（全場對號入座）購票
➤本優先購僅開放ibon官網購票
📍uniopen聯名卡重磅雙重禮遇
➤2026.06.12（五）中午12:00～06.13（六）
➤開放$4280 / $3880 / $2880票區，及身障席：$1940 / $1440（全場對號入座）購票
➤本優先購僅開放ibon官網購票
📍正式開賣
➤ 2026.06.14（日）15:00
➤售票系統：ibon售票系統官網及全台7-11 ibon機台
資料來源：角頭文創-GATAO MOVIE官方臉書粉絲團、IG