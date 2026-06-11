2026年美加墨國際足總世界盃（FIFA World Cup 2026）於台灣時間6月12日開打，開幕戰首場比賽為A組率先登場，主場球隊墨西哥對決南非、以及韓國交手捷克。除了開幕戰受到矚目外，韓國世界巨星孫興慜也將出賽。《NOWNEWS今日新聞》為您整理「賽程、戰績表、比賽看點、轉播、賽制、賠率」一次看，讓您第一時間掌握2026年世界盃開幕首日最新戰況。
⚽本文重點摘要
📍世界盃6/11賽程
📍世界盃A組戰績表
📍世界盃6/11賠率
📍世界盃賽制介紹
📍世界盃6/11轉播
⚽2026年美加墨世界盃開幕首日有誰出席？亮點是什麼？
本屆為首次3國聯合舉辦世界盃，美國、加拿大與墨西哥3地開打、都會舉行開幕儀式，明（12）日墨西哥傳奇主場阿茲特克體育場率先開演，於開幕戰前台灣時間01：30分展開。
本屆開幕式，由參與過奧運、卡達世足賽開幕式的義大利傳奇總監巴利奇（Marco Balich）主掌賽會視覺、音樂與行銷溝通，以墨西哥傳統紙藝與現代科技結合，此外還首度導入超級盃中場表演形式，帶來更多話題性。
開幕表演方面，由拉丁天后夏奇拉（Shakira）與世界巨星伯納男孩（Burna Boy）首次Live演出本屆世足官方主題曲《Dai Dai》，其他出席卡司還包含葛萊美獎得主J·巴爾文（J Balvin）、南非新星Tyla、55歲墨西哥巨星斐迪南（Alejandro Fernández）、傳奇搖滾樂團Maná與世足官方大使、59歲影星海耶克（Salma Hayek）等人。
⚽2026年美加墨世界盃6/11賽程整理、比賽看點
🥅墨西哥 vs 南非
比賽時間：03：00
場地：墨西哥城阿茲特克體育場
比賽看點：
1.墨西哥的阿茲特克體育場迎來史上第20場世界盃比賽，成為全球舉辦最多世界盃賽事的球場，且主隊墨西哥在阿茲特克球場進行過的7場世界盃比賽中，保持5勝2平不敗金身，過去7場世界盃首戰中同樣保持不敗5勝2平，上一次在首戰輸球已經要追溯到1994年。
2.墨西哥傳奇名將奧喬亞（Guillermo Ochoa）生涯第6度參與世界盃，與梅西、C羅並列史上之最。
🥅韓國 vs 捷克
比賽時間：10：00
場地：瓜達拉哈拉體育場
比賽看點：
1.韓國巨星孫興慜生涯最後一次參與世界盃，身為球隊靈魂，他的邊路突破、內切終結能力以及大賽領導力，是韓國能否撕開捷克嚴密防線的解答。
2.本屆淘汰賽擴編至32隊，韓國與捷克的這場比賽，被視為決定A組出線命運的「關鍵分水嶺」。
⚽2026年美加墨世界盃A組戰績表
⚽2026年美加墨世界盃6/11比賽台彩賠率、勝率一覽
墨西哥 vs 南非
台彩賠率：墨西哥勝（1.17）、和局（4.30）、南非勝（6.00）
預測勝率：墨西哥68%、南非11%、和局21%
韓國 vs 捷克
台彩賠率：韓國勝（2.00）、和局（3.15）、捷克勝（2.30）
預測勝率：韓國36%、捷克34%、和局30%
⚽2026年美加墨世界盃賽制有什麼不同？
本屆是世界盃史上第一次擴編為48支隊伍參賽，分成12組別，各組前2名晉級，再從各組第3名中比較積分選出8支隊伍晉級，從32強就展開單淘汰賽，賽會賽程達39天也是史上規模最大。
雖然本屆非首次跨國聯合舉行，但是是首次有3國聯合舉辦、跨國同時開打，開幕戰由墨西哥在主場墨西哥城盛大開幕，同時美國、加拿大兩地也會舉行開幕典禮，共同迎接賽事到來。
⚽2026年美加墨世界盃哪裡看？轉播連結整理
有線電視：東森新聞、台視
MOD：愛爾達體育台
網路：中華電信、HamiVide
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📍世界盃A組戰績表
📍世界盃6/11賠率
📍世界盃賽制介紹
📍世界盃6/11轉播
⚽2026年美加墨世界盃開幕首日有誰出席？亮點是什麼？
本屆為首次3國聯合舉辦世界盃，美國、加拿大與墨西哥3地開打、都會舉行開幕儀式，明（12）日墨西哥傳奇主場阿茲特克體育場率先開演，於開幕戰前台灣時間01：30分展開。
本屆開幕式，由參與過奧運、卡達世足賽開幕式的義大利傳奇總監巴利奇（Marco Balich）主掌賽會視覺、音樂與行銷溝通，以墨西哥傳統紙藝與現代科技結合，此外還首度導入超級盃中場表演形式，帶來更多話題性。
開幕表演方面，由拉丁天后夏奇拉（Shakira）與世界巨星伯納男孩（Burna Boy）首次Live演出本屆世足官方主題曲《Dai Dai》，其他出席卡司還包含葛萊美獎得主J·巴爾文（J Balvin）、南非新星Tyla、55歲墨西哥巨星斐迪南（Alejandro Fernández）、傳奇搖滾樂團Maná與世足官方大使、59歲影星海耶克（Salma Hayek）等人。
⚽2026年美加墨世界盃6/11賽程整理、比賽看點
🥅墨西哥 vs 南非
比賽時間：03：00
場地：墨西哥城阿茲特克體育場
比賽看點：
1.墨西哥的阿茲特克體育場迎來史上第20場世界盃比賽，成為全球舉辦最多世界盃賽事的球場，且主隊墨西哥在阿茲特克球場進行過的7場世界盃比賽中，保持5勝2平不敗金身，過去7場世界盃首戰中同樣保持不敗5勝2平，上一次在首戰輸球已經要追溯到1994年。
2.墨西哥傳奇名將奧喬亞（Guillermo Ochoa）生涯第6度參與世界盃，與梅西、C羅並列史上之最。
比賽時間：10：00
場地：瓜達拉哈拉體育場
比賽看點：
1.韓國巨星孫興慜生涯最後一次參與世界盃，身為球隊靈魂，他的邊路突破、內切終結能力以及大賽領導力，是韓國能否撕開捷克嚴密防線的解答。
2.本屆淘汰賽擴編至32隊，韓國與捷克的這場比賽，被視為決定A組出線命運的「關鍵分水嶺」。
|隊伍
|場次
|戰績(勝-敗-和)
|進球
|失球
|淨勝分
|積分
|墨西哥
|0
|0-0-0
|-
|-
|-
|-
|韓國
|0
|0-0-0
|-
|-
|-
|-
|南非
|0
|0-0-0
|-
|-
|-
|-
|捷克
|0
|0-0-0
|-
|-
|-
|-
墨西哥 vs 南非
台彩賠率：墨西哥勝（1.17）、和局（4.30）、南非勝（6.00）
預測勝率：墨西哥68%、南非11%、和局21%
韓國 vs 捷克
台彩賠率：韓國勝（2.00）、和局（3.15）、捷克勝（2.30）
預測勝率：韓國36%、捷克34%、和局30%
⚽2026年美加墨世界盃賽制有什麼不同？
本屆是世界盃史上第一次擴編為48支隊伍參賽，分成12組別，各組前2名晉級，再從各組第3名中比較積分選出8支隊伍晉級，從32強就展開單淘汰賽，賽會賽程達39天也是史上規模最大。
雖然本屆非首次跨國聯合舉行，但是是首次有3國聯合舉辦、跨國同時開打，開幕戰由墨西哥在主場墨西哥城盛大開幕，同時美國、加拿大兩地也會舉行開幕典禮，共同迎接賽事到來。
⚽2026年美加墨世界盃哪裡看？轉播連結整理
有線電視：東森新聞、台視
MOD：愛爾達體育台
網路：中華電信、HamiVide
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