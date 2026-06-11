我是廣告 請繼續往下閱讀

▲楊先生感謝Coupang酷澎成為他改變的契機，積極調整飲食與生活習慣，迎接更好的自己。（圖／業者提供）

台北、桃園，2026年6月10日 ── 美商Coupang酷澎宣布啟動2026年全球旗艦級「酷澎健康管理與關懷計畫」(Coupang Care Program) ，致力為熱門的Coupang酷澎工作及零售產業樹立國際級健康職場典範。隨著深耕在地的Coupang酷澎物流生態圈規模持續擴大，這項長期健康計畫正逐步成為最受前線夥伴關注的幸福企業福利指標。「酷澎健康管理與關懷計畫」透過為期6週的健康識能、動態運動與健康前後測等內容，協助員工建立更健康的生活習慣。為了深化對在地勞工與職場環境安全衛生的實質承諾，Coupang酷澎持續將資源聚焦於物流中心員工，並開放全體員工參與，延續領先業界的「6週內10小時全額帶薪健康假」，更全面導入最新「AI三大核心健康管理科技」。Coupang酷澎台灣環境安全衛生長Mark Ross 表示：「優質的酷澎工作環境，必然建立在同仁的身體健康之上。隨著酷澎物流在台灣的倉儲量成長，我們有責任引領產業職業安全衛生前行。今年的酷澎健康促進計畫向物流中心的前線夥伴擴大名額，延續六周內，提供『10小時全額帶薪的健康促進假』，讓夥伴能在無經濟壓力的安心狀態下，於上班時間參與體能課程與專家諮詢，這正是Coupang酷澎落實永續勞動力的具體實踐。」Coupang酷澎持續將顛覆性的 AI 科技由前端消費體驗延伸至後端的物流員工「照護生態圈」。2026年的升級版健康職場計畫「Rethink Initiative」 緊扣永續健康職場願景，全面串聯專屬 Mego Luki 數位健康管理平台，並解鎖「AI 飲食與營養即時評估」、「AI 在線運動課程導引」與「AI 體能狀態精準分析」三大前瞻性數位功能。參與同仁只需透過智慧型手機，即可由 AI 系統精準分析日常膳食的營養赤字、客製化高階運動處方。Coupang酷澎透過AI工具成功將傳統被動式、分散型的健康管理模式，升級為全天候連續性、個人化的「科技主動預防醫學」，讓參與的物流員工口袋裡都擁有一位專屬的 AI 數位健康顧問。本屆計畫在架構上緊扣永續健康職場「Rethink」四大黃金主軸——飲食營養、動態身體活動、正念心理調適與健康數據指標。在啟動儀式中，身為內部健康推手之一、同時也是上屆計畫楷模的 Coupang酷澎環境安全衛生楊姓主管也現身說法：「一般人常因缺乏系統性專業引導而忽略自身潛在健身風險。身為環安衛團隊的一員，我以身作則參與酷澎健康促進計畫，在公司帶薪假的支持下，逐步改善身體健康指標，更見證團隊同仁整體的正向蛻變。今年計畫導入更便利的 AI 評估工具，我相信這會吸引更多優秀人才在尋找酷澎工作時，渴望加入這個真正把夥伴放在第一位的美商團隊。」2026年「酷澎健康管理與關懷計畫」自5月下旬起正式開跑，為期6週的密集高效調養期，並預計於6月26日舉行成果閉幕儀式。酷澎將持續以創新、科技與實質福利，深植健康職場文化。