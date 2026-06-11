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▲透過積木創作了解成員對少年及自身的想法。（圖／高市少年警察隊提供）

「碰！」房門重甩關上的瞬間，不只是激烈爭吵的句點，也是少年與父母親心上裂痕的開始。高雄市政府少年警察隊、少年輔導委員會(下稱少年隊、少輔會)長期致力於青少年犯罪預防工作，在理解青少年的迷惘與衝突時，發現許多家長也有被支撐、照顧的需求，少年隊隊長(兼少輔會執行秘書)陳仁正表示，青少年成長過程充滿挑戰，家長也往往承受許多壓力與挫折，少年隊、少輔會將持續透過多元輔導方案與支持服務，協助少年與家長共同成長。高雄市政府少年警察隊、少年輔導委員會自114年開始辦理家長支持團體，為身心俱疲的家長提供一個安心傾聽、彼此陪伴與重獲力量的空間。今年度家長團體已正式展開，陳仁正以自身育兒及青少年工作經驗，分享陪伴孩子成長的心得，緩和成員初次參與的不安與緊張，也為團體建立溫暖、信任的氛圍。團體由專業心理師透過量表檢測了解成員目前的心理狀態及壓力來源，並運用深呼吸放鬆技巧帶領，引導成員覺察並接納長期累積的情緒與壓力，接著透過六色積木當作媒材，讓學員從自我探索出發，逐步看見自己與孩子的關係，進而抒發自己在衝突關係中的情緒，釋放沉積已久的壓力。最後在心理師及成員的支持與回饋下，重新整理衝突背後的原因，在笑中帶淚結束了這次的活動。接下來4次團體主題將持續運用各式心理量表、六色積木、輕黏土等媒材，引導成員回顧自身成長經驗，理解原生家庭對教養方式的影響，進一步覺察親子衝突中的盲點與期待，並學習更有效的溝通與互動方式，透過重新認識自己，也重新理解孩子，為家庭關係注入新的力量與希望。