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板南線英文太像香蕉！波蘭妹認錯3年才發現

▲波蘭正妹「zosia智雅」發現藍線並不是香蕉線十分震驚，趣味反應吸引超過244萬人朝聖。（圖／Threads）

244萬人朝聖笑翻！眾崩潰：真的回不去了

▲板南線英文名稱為「Bannan Line」，與Banana香蕉拼字相似，讓不少外國人看了忍不住誤會。（圖／Threads@zosiapiatek）

台北捷運路線眾多，每一條線都有專屬的顏色與名稱。近日一名在台灣生活3年的波蘭正妹，在社群平台Threads上分享了一段有趣的經歷，坦言自己過去3年一直以為天天搭乘的是「香蕉線」（Banana Line），直到最近認真盯著指標看才驚覺誤會大了！這篇貼文在短短1天內吸引超過244萬人朝聖，引發網路熱議。波蘭正妹「zosia 智雅」透露，她在台灣定居已久，日常生活通勤重心幾乎都靠捷運。日前，她在台北捷運車站內抬頭端詳指示牌時，目光停留在代表藍色的「板南線」標示上，這才赫然發現官方英文名稱是「Bannan Line」，而非她腦海中深深記了3年的「Banana Line」。主要是Bannan、Banana字母拼寫相似度極高，板南「Bannan」與香蕉「Banana」在字面上僅有尾端字母的些微差異，加上單字長度相仿，對於母語非中文的外籍人士來說，在匆忙趕車、掠過指標時，極容易產生視覺盲點。這則充滿幽默感的貼文迅速在社群平台發酵，吸引大批台灣人留言互動。許多人驚呼自己也被洗腦了，紛紛表示：「完蛋了，我現在滿腦子都是香蕉的板南線」、「以後搭這條線都會想起是在香蕉線上」、「慘了，被妳一說我回不去了」。更有創意十足的網友發揮聯想力留言調侃：「那妳有想過，為何香蕉線是藍色的BL嗎？」、「還好妳沒叫它藍蕉線（音近台語不雅詞彙）」、「板南線要不要考慮跟小小兵聯名？」。還有人分享，甚至有人建議北捷乾脆順勢而為，「以後就叫它香蕉線吧」。