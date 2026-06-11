每天都在使用 ChatGPT、YouTube、Netflix，卻很少有人知道背後的資料中心究竟如何運作。近期 Steam 模擬遊戲《Data Center》在 Threads 上爆紅，相關貼文吸引超過 40 萬次瀏覽。玩家必須親手安裝伺服器、配置交換器、拉設網路線，甚至規劃整座資料中心的運作架構，由於玩法高度還原真實機房工作內容，不少工程師看完後紛紛曬出自己的工作畫面與遊戲對比，表示「上班上不夠的人，可以再花一百多塊買一套來上班」。《Data Center》目前已於 Steam 平台推出，售價新台幣 152 元，支援繁體中文。
從空機房到大型數據中心 玩家親手打造網路世界
《Data Center》由獨立開發者 Waseku 製作，從一間空蕩蕩的機房開始，逐步建立自己的資料中心。遊戲中需要購買機架（Rack）、伺服器（Server）、交換器（Switch）等設備，自由決定硬體位置及配置，而玩家必須親手連接乙太網路線，除了要考量設備數量與效能外，玩家還必須思考如何分配流量、規劃機房空間，並隨著客戶需求增加，逐步將小型機房擴建成大型數據中心。
《Data Center》將原本看不見的網路流量視覺化，當客戶開始使用服務，資料封包會化為彩色球體沿著網路線流動，玩家可以直接觀察流量狀況，看出哪些線路出現問題、哪些過載，又有哪些連線仍有空間等。原本艱澀的資料傳輸、頻寬管理與網路架構等概念，透過遊戲變得直觀，即使沒有資訊工程背景，仍能理解資料中心的基本運作方式。
《Data Center》也模擬了設備的壽命，隨著時間推移，伺服器跟交換器可能老化或故障，玩家必須提前規劃更換時程，避免影響客戶服務。遊戲同時有備援機制設計，玩家需建立多重連線與替代路徑，確保即使部分設備損壞，資料仍能透過其他路線傳輸，考驗玩家對整體網路架構與系統穩定性的規劃能力。
下班還在上班？業界人士認證超真實
隨著《Data Center》在社群爆紅，不少從事伺服器與機房相關工作的網友也開始分享自己的工作畫面。有工程師直接貼出現實中的機櫃、伺服器與網路配線照片，和遊戲畫面進行對比，發現兩者相似度極高，根本是「上班實況」。
由於《Data Center》高度還原資料中心設備配置與網路建置流程，也讓不少業界人士認為，這是能夠真實呈現機房工作內容的模擬遊戲。紛紛表示「這不是工作嗎？」、「這不是遊戲，是工作紀錄片」、「上班上不夠的人，可以再花一百多塊買一套來上班」除了上班族們對遊戲的真實度引發共鳴外，甚至有人詢問「這款遊戲能不能拿來做新人訓練？」
近年 AI、雲端運算與串流影音快速發展，資料中心的重要性也持續提升。然而對多數人而言，這些支撐網路世界運作的基礎設施往往十分陌生。《Data Center》透過遊戲，把原本專業且抽象的資料中心運作轉化為可互動的模擬體驗。從安裝設備、拉設線路，到觀察資料封包流動，玩家不只是在經營一座機房，更是在理解網際網路背後的運作邏輯。
《Data Center》遊戲小檔案
■ 遊戲名稱：《Data Center》
■ 開發商：Waseku
■ 發行平台：Steam
■ 遊戲類型：模擬經營、資料中心建設
■ 支援語言：繁體中文
■ 發售日期：2026年3月31日
■ 售價：新台幣152元
🟡 主要特色
■ 親手建置資料中心
■ 自行拉設乙太網路線
■ 視覺化資料封包流動
■ 設備老化與故障系統
■ 備援路徑與網路架構設計
■ 從單一機架擴建大型數據中心
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《Data Center》由獨立開發者 Waseku 製作，從一間空蕩蕩的機房開始，逐步建立自己的資料中心。遊戲中需要購買機架（Rack）、伺服器（Server）、交換器（Switch）等設備，自由決定硬體位置及配置，而玩家必須親手連接乙太網路線，除了要考量設備數量與效能外，玩家還必須思考如何分配流量、規劃機房空間，並隨著客戶需求增加，逐步將小型機房擴建成大型數據中心。
《Data Center》也模擬了設備的壽命，隨著時間推移，伺服器跟交換器可能老化或故障，玩家必須提前規劃更換時程，避免影響客戶服務。遊戲同時有備援機制設計，玩家需建立多重連線與替代路徑，確保即使部分設備損壞，資料仍能透過其他路線傳輸，考驗玩家對整體網路架構與系統穩定性的規劃能力。
隨著《Data Center》在社群爆紅，不少從事伺服器與機房相關工作的網友也開始分享自己的工作畫面。有工程師直接貼出現實中的機櫃、伺服器與網路配線照片，和遊戲畫面進行對比，發現兩者相似度極高，根本是「上班實況」。
由於《Data Center》高度還原資料中心設備配置與網路建置流程，也讓不少業界人士認為，這是能夠真實呈現機房工作內容的模擬遊戲。紛紛表示「這不是工作嗎？」、「這不是遊戲，是工作紀錄片」、「上班上不夠的人，可以再花一百多塊買一套來上班」除了上班族們對遊戲的真實度引發共鳴外，甚至有人詢問「這款遊戲能不能拿來做新人訓練？」
近年 AI、雲端運算與串流影音快速發展，資料中心的重要性也持續提升。然而對多數人而言，這些支撐網路世界運作的基礎設施往往十分陌生。《Data Center》透過遊戲，把原本專業且抽象的資料中心運作轉化為可互動的模擬體驗。從安裝設備、拉設線路，到觀察資料封包流動，玩家不只是在經營一座機房，更是在理解網際網路背後的運作邏輯。
■ 遊戲名稱：《Data Center》
■ 開發商：Waseku
■ 發行平台：Steam
■ 遊戲類型：模擬經營、資料中心建設
■ 支援語言：繁體中文
■ 發售日期：2026年3月31日
■ 售價：新台幣152元
🟡 主要特色
■ 親手建置資料中心
■ 自行拉設乙太網路線
■ 視覺化資料封包流動
■ 設備老化與故障系統
■ 備援路徑與網路架構設計
■ 從單一機架擴建大型數據中心