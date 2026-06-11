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▲粉專《HITT 히트》製成孫興慜表情對比梗圖，在網路上瘋傳。（圖／翻攝自IG@hitt.kr）

▲韓國官方今日公布的球員大頭照，孫興慜（右下7號）笑容超燦爛。（圖／翻攝自IG@thekfa）

2026世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）即將在台灣時間明（12）日凌晨登場，南韓國腳孫興慜今年第4度參賽，韓國運動粉專《HITT 히트》因此在IG貼出AI惡搞梗圖，製成孫興慜2014年與2026年參賽的對比照，只見他臉上笑容消失，被調侃跟《魷魚遊戲》男主角「成奇勳」2度被抓去比賽一樣，這組搞笑梗圖事後也在社群上瘋傳。韓國運動粉專《HITT 히트》7日在IG發文，貼出孫興慜的惡搞照，用AI製成他第1次參賽跟第4次參賽的表情區別，一張笑容燦爛、一張神情嚴肅，對比圖讓球迷笑翻。粉專還特地截圖李政宰演《魷魚遊戲》的劇照，他飾演的成奇勳第1次和第2次參加死亡挑戰的表情也截然不同，上演「笑容消失術」。粉專還在貼文寫道：「孫興慜這次世界盃不得不扛起全隊的衝擊性原因…根本是《魷魚遊戲》成奇勳式的覺醒了，顆顆」。該組梗圖發布後吸引1.5萬網友按讚，甚至被不少人當真、轉發，還以為孫興慜第4度參加世界盃真的笑不出來了。事實上，韓國足球國家隊今日才在IG釋出官方宣傳照，照片中的孫興慜笑容相當燦爛，甚至露出整排潔白牙齒，感覺志在必得，心情很不錯。而韓國去年在世界盃中雖然止步16強，但孫興慜帶傷上陣、神助攻隊友的表現，還是收穫一票球迷讚賞，期待他今年能夠超常發揮，帶領韓國隊擠進8強。