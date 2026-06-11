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總統府今（11）日召開記者會，公布監察院含正副院長在內的29名被提名人，其中包括前藍委廖婉汝、新北市長侯友宜核心幕僚、前副市長謝政達引發議論。國民黨文傳會主委尹乃菁說，未來立院行使監委同意權，尊重立院黨團自主。副總統蕭美琴今召開記者會，公布監察院正副院長和委員人選，其中監察院長提名人為曾任國大代表、立委的醫師陳永興，而副院長被提名人為現任監察委員王榮璋。值得一提的是，被提名人中，出現了前屏東藍委廖婉汝和新北市前副市長謝政達，由於國民黨文傳會主委尹乃菁日前表示，主張維持監察院，但不會配合總統府缺乏推薦人選細節、虛晃一招的假動作，不推薦監委人選，廖、謝被提名監委，是否會獲得國民黨認同引發關注。尹乃菁表示，黨中央之前就已經知道謝政達副市長和廖婉汝委員，會名列監委提名名單，未來立院行使監委同意權，尊重立院黨團自主。