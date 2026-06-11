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白海豚恐成代價？吳佩芸籲盧秀燕表態

行政院長卓榮泰日前宣布，台中港將於7月25日啟動營建剩餘土石方收容作業，盼為中部長年困擾的土方去化問題找到出口。獲民進黨徵召參選下屆台中市長的立委何欣純將此視為重要政績，強調自己成功為「土方之亂」找到解方；無黨籍台中市議員吳佩芸則持反對立場，認為中央不應為解決廢土石方去化問題，犧牲白海豚的生存環境，並點名市長盧秀燕應明確表態反對。卓榮泰日前宣布，台中港將於7月25日啟動營建剩餘土石方收容作業。台中港務公司6月4日公布收容作業要點，開放苗栗、台中、彰化、南投及雲林等5縣市非公共工程營建剩餘土石方進場收容。台中市政府都市發展局也率先發布相關作業規範，明定申請、檢驗、運輸及管理機制，提供中部地區穩定、合法且具規模的最終去化管道。獲民進黨徵召參選下屆台中市長的何欣純，今（11）日在臉書分享這項消息，表示自己長期關注土方去化問題，如今終於找到解方、有了具體成果。她強調「萬事莫如經濟民生急」，中央與地方合作提升行政效率、簡政便民，「能快、不要拖；要做、趕緊做！」正是自己投入政治工作的初衷。幾乎在同一時間，吳佩芸也發布新聞稿，公開反對中部廢土方填海政策，並呼籲人在歐洲的盧秀燕表態反對，直言台中港不應淪為中部土方最終處理場。吳佩芸指出，營建剩餘土方去化問題固然重要，但任何政策都應兼顧環境保護與世代正義。她表示，台灣白海豚已被列為極度瀕危物種，主要棲息於苗栗至彰化沿海海域，台中港外海更是白海豚經常活動的重要區域。多年來中央與地方投入大量資源推動保育工作，若以大規模填海作為解決方案，不僅可能衝擊海洋生態，也恐對沿海漁業及瀕危物種造成難以回復的傷害。「廢土方有很多種處理方式，但白海豚的棲地一旦遭到破壞，可能永遠無法復原。」吳佩芸強調，台中的發展不該建立在破壞海洋生態的代價上，更不該讓白海豚成為錯誤政策下的犧牲品。