我是廣告 請繼續往下閱讀

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日訪問韓國，抽空登上劉在錫主持的談話綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，昨（10）日播出後反應熱烈，不僅成為熱門話題，更繳出全國收視率5.743%、首都圈5.9%的亮眼成績，刷新《劉QUIZ》2026年開播以來最高收視紀錄，再度展現黃仁勳驚人的話題號召力。黃仁勳將韓綜藝初體驗獻給《劉QUIZ》，根據韓國收視率調查公司尼爾森韓國11日公布數據，黃仁勳出演的這集《劉QUIZ》創下今年節目最高收視。值得一提的是，節目中他分享了許多自己的成長歷程，回顧9歲移民美國後的生活點滴，也談到年少時曾在餐廳洗碗打工的經驗，電影般的人生故事讓許多觀眾深受感動。除了創業歷程和人生哲學之外，黃仁勳也在節目中展現親民作風，與主持人劉在錫進行幽默對談，聽到面相師說自己鼻子是富者的鼻子，還開玩笑說「Jensen Nose（仁勳鼻）」會成為韓國最新潮流。此外他還坦率分享對AI未來發展的看法，以及自己面對挑戰時的思考方式等等，讓不少觀眾看見科技巨擘不同於工作場合的一面。節目尾聲進行答題環節時，黃仁勳成功答對最後一道問題，獲得100萬韓元獎金（約2萬台幣）。他隨後自掏腰包再加碼100萬韓元（約2萬台幣），將總計200萬韓元（約4萬台幣）全數捐給弱勢兒童IT教育相關用途，暖心善舉再次獲得觀眾好評，也為他備受矚目的綜藝首秀畫下溫馨句點。