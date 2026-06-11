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新青安房貸利息補貼2.0即將登場，預計將在8月1日上路，婚育宅貸款額度最高達到1500萬，並祭出利息「3+4」階梯式退場、年收排富與年齡限制等 6 大限縮變革。對此，台北市長蔣萬安說，希望中央在額度設定上，可以考量各縣市房價差異，才能真正照顧到市民朋友權益。蔣萬安今天出席AI領航．智造安穩觀摩會，被問到新青安2.0即將上路，內政部有無跟北市府討論意見。他說，北市府推出幸福住宅之後，中央也跟進推出婚育宅，北市府很願意分享推動經驗，跟中央一起交流，把這政策做得更好。蔣萬安也呼籲，希望中央在額度設定上，可以考量各縣市房價的差異，才能夠真正照顧到市民權益。根據草擬的新青安2.0，傳出擬新增各縣市房屋總價上限，以台北市為例，擬設定3500萬為上限，另外新增50歲為貸款年齡上限，搭配「80條款」，年齡跟貸款期限不得超過80，另外個人所得收入也不得超過200萬、利率補貼從第四年開始逐年遞減，第7年僅剩公股銀行補貼0.5碼，貸款額度則是1000萬，若是婚育宅則可拉高為1500萬，但最終版本仍待6月底提出。