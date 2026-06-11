連日梅雨鋒面籠罩台灣，不過台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，下周三起太平洋高壓將逐步增強，今年梅雨季有望畫下句點，天氣也將逐漸轉向夏季型態。不過在此之前，鋒面與西南風仍持續影響台灣，未來幾天各地降雨頻繁，中南部及山區仍須留意局部大雨甚至豪雨。中央氣象署也提醒，周末到下周初天氣依舊不穩定，端午節前後才有機會迎來較明顯的好天氣。
西南風炸全台大雨！梅雨季下周三結束 太平洋高壓增強
賈新興分析未來天氣變化指出，周五受到低壓帶影響，各地清晨到上午有零星短暫降雨，午後則普遍轉為陣雨天氣。周六、周日則受鋒面前緣偏西南風影響，周六清晨仍有零星降雨，午後各地容易出現陣雨；周日雨區進一步擴大，清晨以台中以南降雨較明顯，午後全台都有降雨機會。
進入下周後，鋒面影響仍未完全結束。賈新興指出，下周一各地仍有局部短暫雨，下周二西半部白天有局部降雨，午後各地也容易出現短暫陣雨。直到下周三，太平洋高壓逐漸增強，才是天氣型態的重要轉折點，屆時僅剩台南以南清晨有零星降雨，午後則以局部短暫雨為主，象徵今年梅雨季有望進入尾聲。
至於後續天氣發展，賈新興表示，下周四至下周五清晨，雲林以南沿海仍有零星短暫雨機會，下周四午後各地有局部降雨，下周五則縮減為零星午後陣雨；到了下周六，各地午後僅剩零星短暫雨，整體環境將逐漸穩定，夏季型天氣可望正式接手，變成典型山區午後雷雨。
大雨還要下到周末！氣象署：台灣下周開啟典型夏季天氣
中央氣象署指出，今（11）日鋒面逐漸北移至台灣附近，水氣再度增多，西半部與東半部山區將出現短暫陣雨或雷雨，局部地區不排除有大雨發生機率，其中苗栗、台中山區，以及嘉義至高雄山區雨勢最為顯著。
氣象署表示，周六雖然鋒面略為遠離，但隨著西南風增強，中南部降雨機率仍維持偏高。到了周日，北方鋒面再度南壓至台灣北部海面附近，整體大氣環境將更加不穩定，中南部容易出現短暫雷陣雨，甚至有局部大雨或短延時豪雨發生機率，北部降雨頻率也將同步增加。
西南風預計下周二、下周三起才會逐漸減弱，北部及東半部將率先轉為多雲到晴、午後局部短暫陣雨的天氣型態，降雨空檔也會越來越長。不過中南部雨勢要明顯趨緩，可能還要等到下周後半段。隨著6月中旬、端午節前後太平洋高壓勢力逐步建立，這波梅雨季有望接近尾聲，台灣也將慢慢迎來典型的夏季天氣。
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賈新興分析未來天氣變化指出，周五受到低壓帶影響，各地清晨到上午有零星短暫降雨，午後則普遍轉為陣雨天氣。周六、周日則受鋒面前緣偏西南風影響，周六清晨仍有零星降雨，午後各地容易出現陣雨；周日雨區進一步擴大，清晨以台中以南降雨較明顯，午後全台都有降雨機會。
進入下周後，鋒面影響仍未完全結束。賈新興指出，下周一各地仍有局部短暫雨，下周二西半部白天有局部降雨，午後各地也容易出現短暫陣雨。直到下周三，太平洋高壓逐漸增強，才是天氣型態的重要轉折點，屆時僅剩台南以南清晨有零星降雨，午後則以局部短暫雨為主，象徵今年梅雨季有望進入尾聲。
中央氣象署指出，今（11）日鋒面逐漸北移至台灣附近，水氣再度增多，西半部與東半部山區將出現短暫陣雨或雷雨，局部地區不排除有大雨發生機率，其中苗栗、台中山區，以及嘉義至高雄山區雨勢最為顯著。
西南風預計下周二、下周三起才會逐漸減弱，北部及東半部將率先轉為多雲到晴、午後局部短暫陣雨的天氣型態，降雨空檔也會越來越長。不過中南部雨勢要明顯趨緩，可能還要等到下周後半段。隨著6月中旬、端午節前後太平洋高壓勢力逐步建立，這波梅雨季有望接近尾聲，台灣也將慢慢迎來典型的夏季天氣。