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▲黃仁勳（右）上《劉QUIZ》與劉在錫（左）相談甚歡。（圖／愛奇藝國際版提供）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日登上韓國綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，並在猜題環節成功贏得100萬韓元（約新台幣2萬元）獎金。疼愛兒童的他，在老婆洛麗（Lori）與女兒黃敏珊（Madison）的協助下，將獎金加碼2倍，全數捐給兒童公益團體，相當大方。黃仁勳上《劉QUIZ》接受韓國國民MC劉在錫的專訪，在節目尾聲時，製作單位照常進行最後「猜題拿獎金」的遊戲環節，當黃仁勳聽到答對有百萬獎金後，隨即霸氣地說：「如果我答錯，我就捐出100萬韓元。」劉在錫欣然同意，笑說這次節目第一次，答錯的人拿不到錢，還要多付百萬。接著，節目組出題，題目是要求黃仁勳依照輝達股價由高到低，排序以下事件的順序，選項包含史丹佛大學「黃仁勳工程中心」落成日、全球首款GPU「GeForce 256」上市日、他公開手臂上的NVIDIA刺青當天以及與韓國企業領袖在「Kkanbu炸雞」聚會的時刻。黃仁勳思考片刻後回應，依照股價高低排序是：「Kkanbu炸雞聚會 → 刺青公開 → 工程中心落成 → GeForce 256發表」，這個答案完全正確，1999年GeForce 256上市時，輝達股價確實最低，只有75韓元（約新台幣1.56元）。劉在錫聽到後有點震驚又懊惱，嘆氣沒早點投資輝達，讓黃仁勳笑翻，還安慰他：「別難過」。而黃仁勳答對題目後也沒打算帶走百萬獎金，而是早就計畫好要捐出去。他的老婆和女兒早就從他的錢包內拿出100萬韓元的現金放入紅包袋，交給製作單位，讓製作單位將他答題得到的百萬獎金都一併捐出去，給兒少公益組織「兒童與未來財團」，輔助弱勢兒童的IT教育計畫。沒拿到獎金的黃仁勳則另外收到製作單位特製的禮物，是印有他韓文名字的名牌，以及可製作2000cc「燒酒+啤酒」的調酒機，還有最近韓國流行的機械鍵盤鍵帽鑰匙圈作為紀念。而黃仁勳受訪的全集內容，已在iQIYI國際版、friDay影音平台播出。