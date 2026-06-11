在台灣還是別亂叫「小姐姐」！ICU醫師陳志金分享一段馬來西亞友人來台旅遊的小插曲，對方在飯店向櫃台借杯子時，習慣性稱呼服務人員「小姐姐」，卻意外換來尷尬反應。貼文曝光後引發大批民眾共鳴，直言「小姐姐」、「服務員」等稱呼在台灣容易讓人覺得在裝熟，或是聽到就覺得是中國人，反而一句「不好意思」才是最實用的萬用通關密語。
馬來西亞遊客一句「小姐姐」 意外換來尷尬反應
ICU醫師陳志金在粉專分享，馬來西亞同學日前到澎湖旅遊，入住飯店時向櫃台索取杯子，順口稱呼服務人員為「小姐姐」，沒想到對方臉色似乎有些尷尬。
陳志金解釋，「小姐姐」、「小哥哥」等稱呼雖然在網路社群相當常見，但在台灣第一線服務場合中，反而容易讓人覺得過於裝熟或不符合日常用法。甚至有餐飲從業人員坦言，陌生人突然這樣稱呼自己，多少會感到有些不自在。
台灣最強通關密語曝光！「3個字」幾乎走遍全台
陳志金也立刻傳授馬來西亞同學實用的互動技巧。他表示，在台灣其實不一定需要特別加上稱謂，只要開口前先說一句「不好意思」，往往就能解決大部分的溝通需求。
為了更貼近台灣人的說話習慣，他還笑稱可以把「不好意思」快速連讀，改唸成「爆意思」，不但相當接地氣，也更容易拉近彼此距離。
像是需要請求協助時，可以說：「不好意思，請問可以給我一個杯子嗎？」；在想穿過人群或在電梯中想借過，也能以「不好意思」取代生硬的「借過」；甚至在餐廳需要服務時，與其大喊「服務員」，不少台灣人更習慣舉手搭配一句「不好意思」。
有曾赴日本留學的網友也指出，台灣人常說的「不好意思」，其實和日文的「すみません」（Sumimasen）有異曲同工之妙，不論是請求協助、引起注意或表達歉意，都能派上用場。
為何台灣人這麼愛說「不好意思」？
陳志金的太太「金太座」補充提到，台灣人對「不好意思」的依賴，其實與台語中的「拍謝」（歹勢、意指不好意思）文化有關。這種帶著謙遜與客氣的表達方式，長期融入日常生活，也反映出台灣人重視禮貌與人際互動的文化特色。
「小姐姐」引起眾人熱烈討論，有人直言很不喜歡對方開口閉口就是「姐、姐姐、大姐」，尤其是業務，更像在裝熟、容易反感。「在台灣要稱呼，稱小姐就可以了，不要叫小姐姐也不要說服務員，那是中國用語」、「實測過！稱呼帥哥、美女回頭率較高、被白眼機率較低」、「有些人不太喜歡工作時和客人套關係，稱呼亂叫聽起來好像很熟、但其實蠻尷尬的。」
不少人笑說「台灣人的確什麼場合都能用不好意思」、「先講不好意思，後面接什麼都成立」、「比起小姐姐、服務員，聽到不好意思真的舒服很多」。也有人認為，這句話早已成為台灣獨特的人情味代表，看似簡單，卻能展現禮貌與尊重，堪稱「台灣最強通關密語」。
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ICU醫師陳志金在粉專分享，馬來西亞同學日前到澎湖旅遊，入住飯店時向櫃台索取杯子，順口稱呼服務人員為「小姐姐」，沒想到對方臉色似乎有些尷尬。
陳志金解釋，「小姐姐」、「小哥哥」等稱呼雖然在網路社群相當常見，但在台灣第一線服務場合中，反而容易讓人覺得過於裝熟或不符合日常用法。甚至有餐飲從業人員坦言，陌生人突然這樣稱呼自己，多少會感到有些不自在。
陳志金也立刻傳授馬來西亞同學實用的互動技巧。他表示，在台灣其實不一定需要特別加上稱謂，只要開口前先說一句「不好意思」，往往就能解決大部分的溝通需求。
為了更貼近台灣人的說話習慣，他還笑稱可以把「不好意思」快速連讀，改唸成「爆意思」，不但相當接地氣，也更容易拉近彼此距離。
像是需要請求協助時，可以說：「不好意思，請問可以給我一個杯子嗎？」；在想穿過人群或在電梯中想借過，也能以「不好意思」取代生硬的「借過」；甚至在餐廳需要服務時，與其大喊「服務員」，不少台灣人更習慣舉手搭配一句「不好意思」。
有曾赴日本留學的網友也指出，台灣人常說的「不好意思」，其實和日文的「すみません」（Sumimasen）有異曲同工之妙，不論是請求協助、引起注意或表達歉意，都能派上用場。
陳志金的太太「金太座」補充提到，台灣人對「不好意思」的依賴，其實與台語中的「拍謝」（歹勢、意指不好意思）文化有關。這種帶著謙遜與客氣的表達方式，長期融入日常生活，也反映出台灣人重視禮貌與人際互動的文化特色。
「小姐姐」引起眾人熱烈討論，有人直言很不喜歡對方開口閉口就是「姐、姐姐、大姐」，尤其是業務，更像在裝熟、容易反感。「在台灣要稱呼，稱小姐就可以了，不要叫小姐姐也不要說服務員，那是中國用語」、「實測過！稱呼帥哥、美女回頭率較高、被白眼機率較低」、「有些人不太喜歡工作時和客人套關係，稱呼亂叫聽起來好像很熟、但其實蠻尷尬的。」
不少人笑說「台灣人的確什麼場合都能用不好意思」、「先講不好意思，後面接什麼都成立」、「比起小姐姐、服務員，聽到不好意思真的舒服很多」。也有人認為，這句話早已成為台灣獨特的人情味代表，看似簡單，卻能展現禮貌與尊重，堪稱「台灣最強通關密語」。