NBA總冠軍賽正如火如荼進行，尼克與馬刺的對決讓球迷看得捏把冷汗。然而真正能夠奪下冠軍的隊伍，靠的從來不只是單一球星的個人能力，還包括陣容搭配、攻守平衡，以及隊員之間的化學效應。近期一款名為《82-0》的網頁遊戲在社群平台爆紅，甚至吸引印第安納溜馬球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）親自挑戰。玩家必須從NBA不同年代的傳奇球星中組成夢幻先發五人，挑戰聯盟史上從未有人完成過的82勝0敗完美賽季，也讓「誰才是NBA史上最強五人組」成為球迷熱議話題。
喬丹、勇士都做不到 82勝0敗成NBA神話
《82-0》是一款免費網頁遊戲，玩家無需下載即可直接遊玩。遊戲目標相當直接，就是打造一支「理論上」最強的NBA隊伍，聯盟成立至今，從未有球隊完成82勝0敗的完美賽季。歷史最佳戰績包括1995至96賽季芝加哥公牛創下的72勝10敗，以及2015至16賽季金州勇士締造的73勝9敗紀錄。
根據遊戲規則，每回合系統都會隨機抽出一支NBA球隊與特定年代，玩家必須從當時效力該隊的球員中挑選一人加入陣容。例如抽到1960年代勇士隊時，可能出現傳奇中鋒威爾頓・張伯倫（Wilt Chamberlain）；若抽到1990年代公牛隊，則有機會選擇麥可・喬丹（Michael Jordan）。
玩家必須組成控球後衛、得分後衛、小前鋒、大前鋒與中鋒五個位置，而且五名球員必須分別來自不同年代，涵蓋1960年代至2020年代。完成組隊後，系統便會模擬整個82場賽季，計算最終戰績。
超級球星不一定贏 系統只認數據表現
官方表示，《82-0》評分機制並非依照球迷印象或歷史排名，而是以球員巔峰時期的實際數據作為基礎，包括得分、籃板、助攻、抄截與阻攻等數據，再透過非線性模擬系統推算球隊整體實力。即便部分早期年代缺乏完整防守數據，系統也會透過模型進行合理估算，希望盡可能還原不同年代球星的真實表現。
因此遊戲結果經常出乎玩家意料。許多人原本以為只要集齊喬丹、雷霸龍・詹姆斯（LeBron James）、俠客・歐尼爾（Shaquille O'Neal）等歷史級巨星就能輕鬆完成82勝0敗，實際挑戰後卻發現未必如此。
喬丹、詹姆斯、歐尼爾都有 照樣可能失敗
隨著遊戲爆紅，大量玩家開始在社群平台分享自己的挑戰結果。有人表示自己選到喬丹、詹姆斯與歐尼爾等傳奇球星，最終仍無法完成全勝賽季；也有人意外靠著看似普通的組合拿下82勝0敗，引發不少討論。
不少玩家留言，「這遊戲毀了我的人生」、「原本只想玩一場，結果玩了一整晚」，還有人自嘲「組出史上最普通的82勝0敗陣容」。除了球迷之外，印第安納溜馬球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）也參與挑戰，進一步帶動遊戲討論熱度。
究竟喬丹、詹姆斯、歐尼爾、張伯倫與柯比誰更適合放進同一套陣容？在《82-0》出現之前，這個問題或許永遠沒有標準答案；但如今，全球球迷都能透過這款小遊戲親自驗證自己的「史上最強先發五人」，看看是否真有機會挑戰那個從未被達成的82勝0敗神話。
《82-0》遊戲小檔案
■ 遊戲名稱：《82-0》
■ 遊戲類型：籃球模擬、策略選秀
■ 遊玩平台：網頁瀏覽器
■ 遊玩方式：免費遊玩、免下載
■ 遊戲目標：打造NBA歷史最佳先發五人
■ 挑戰內容：模擬82場例行賽，挑戰82勝0敗完美賽季
■ 玩法特色：隨機抽取球隊與年代進行選秀
■ 陣容限制：需組成PG、SG、SF、PF、C五個位置
■ 評分依據：球員巔峰時期得分、籃板、助攻、抄截、阻攻等數據
■ 遊戲模式：Classic、HoopIQ
■ 官方網站：82-0.com
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《82-0》是一款免費網頁遊戲，玩家無需下載即可直接遊玩。遊戲目標相當直接，就是打造一支「理論上」最強的NBA隊伍，聯盟成立至今，從未有球隊完成82勝0敗的完美賽季。歷史最佳戰績包括1995至96賽季芝加哥公牛創下的72勝10敗，以及2015至16賽季金州勇士締造的73勝9敗紀錄。
根據遊戲規則，每回合系統都會隨機抽出一支NBA球隊與特定年代，玩家必須從當時效力該隊的球員中挑選一人加入陣容。例如抽到1960年代勇士隊時，可能出現傳奇中鋒威爾頓・張伯倫（Wilt Chamberlain）；若抽到1990年代公牛隊，則有機會選擇麥可・喬丹（Michael Jordan）。
玩家必須組成控球後衛、得分後衛、小前鋒、大前鋒與中鋒五個位置，而且五名球員必須分別來自不同年代，涵蓋1960年代至2020年代。完成組隊後，系統便會模擬整個82場賽季，計算最終戰績。
官方表示，《82-0》評分機制並非依照球迷印象或歷史排名，而是以球員巔峰時期的實際數據作為基礎，包括得分、籃板、助攻、抄截與阻攻等數據，再透過非線性模擬系統推算球隊整體實力。即便部分早期年代缺乏完整防守數據，系統也會透過模型進行合理估算，希望盡可能還原不同年代球星的真實表現。
因此遊戲結果經常出乎玩家意料。許多人原本以為只要集齊喬丹、雷霸龍・詹姆斯（LeBron James）、俠客・歐尼爾（Shaquille O'Neal）等歷史級巨星就能輕鬆完成82勝0敗，實際挑戰後卻發現未必如此。
隨著遊戲爆紅，大量玩家開始在社群平台分享自己的挑戰結果。有人表示自己選到喬丹、詹姆斯與歐尼爾等傳奇球星，最終仍無法完成全勝賽季；也有人意外靠著看似普通的組合拿下82勝0敗，引發不少討論。
不少玩家留言，「這遊戲毀了我的人生」、「原本只想玩一場，結果玩了一整晚」，還有人自嘲「組出史上最普通的82勝0敗陣容」。除了球迷之外，印第安納溜馬球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）也參與挑戰，進一步帶動遊戲討論熱度。
■ 遊戲名稱：《82-0》
■ 遊戲類型：籃球模擬、策略選秀
■ 遊玩平台：網頁瀏覽器
■ 遊玩方式：免費遊玩、免下載
■ 遊戲目標：打造NBA歷史最佳先發五人
■ 挑戰內容：模擬82場例行賽，挑戰82勝0敗完美賽季
■ 玩法特色：隨機抽取球隊與年代進行選秀
■ 陣容限制：需組成PG、SG、SF、PF、C五個位置
■ 評分依據：球員巔峰時期得分、籃板、助攻、抄截、阻攻等數據
■ 遊戲模式：Classic、HoopIQ
■ 官方網站：82-0.com