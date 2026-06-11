Netflix韓劇《鐵拳教育》近期在台灣掀起追劇熱潮，其中第7集更意外引發網友集體做同一件事，原來劇中學生因沉迷線上賭博欠下8500萬韓元（約176萬元新台幣）債務，讓不少觀眾看到數字後第一時間打開Google搜尋「8500萬韓元等於多少台幣」，有趣的是相關關鍵字甚至因搜尋量暴增，只輸入「8500」就會自動跳出換算選項，其中不少觀眾看完爸爸還完債，直呼：「爸爸超級偉大！」

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▲觀眾們看完《鐵拳教育》，紛紛用google查詢「8500萬韓元是多少台幣」。（圖／翻攝自Google）
▲觀眾們看完《鐵拳教育》，紛紛用google查詢「8500萬韓元是多少台幣」。（圖／翻攝自Google）
在潤欠債8500萬韓元　觀眾全看傻眼

在第7集劇情裡，學生在潤因網路賭博欠下鉅額債務，最終由父親出面協助善後，由於8500萬韓元對一般觀眾來說缺乏實際概念，因此不少人邊追劇邊查匯率，希望了解究竟欠了多少錢，有網友笑說：「看到8500萬韓元第一個反應就是拿手機出來查」、「Google根本知道我要搜尋什麼」，相關討論瞬間在社群平台洗版。

除了債務金額本身之外，更讓觀眾驚訝的是劇中父親最後竟成功替兒子還清債務，不少網友表示，換算成台幣後約落在180萬至200萬元左右，雖然不像韓元數字看起來那麼驚人，但對一般家庭而言仍是一筆龐大開銷。因此許多人看完後紛紛留言：「爸爸才是真正最強的人」、「看到他跪著求救那段直接哭了」。

觀眾一路查到大結局　《鐵拳教育》成近期最強韓劇

有趣的是，許多追劇觀眾坦言，自己不只查了8500萬韓元，之後劇中出現的學費、賠償金甚至其他金額也全部拿去換算，有人表示自己直接打開計算機，有人則靠心算估值，甚至還有人改用Siri、Gemini等AI工具協助換算，網友笑稱：「現在追韓劇已經養成習慣，看到韓元就想知道到底是多少台幣。」

《鐵拳教育》除了校園暴力、教權問題與家庭教育等議題引發討論外，許多劇情橋段也成功打中觀眾情緒，從第7集的賭博欠債事件，到後續父母親的犧牲與親情描寫，都讓不少觀眾直呼停不下來，如今連一個8500萬韓元的債務數字都能掀起全民搜尋熱潮，也意外證明這部劇在台灣的超高人氣。

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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
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張一笙編輯記者

是一個很喜歡觀察世界的人，立志靠自己的雙腳、雙眼，加上一台攝影機，走遍全世界，把每一個美麗的地方、每一個動人的瞬間，用影像和文字記錄下來。在實現這個夢想之前，我選擇先踏實地耕耘新聞現場，成為一名好記者...