中央氣象署今（11）日下午發布「大雷雨警戒」，南台灣有短延時強降雨發生，高雄市有短延時強降雨、9級以上強陣風發生，請慎防低能見度，持續時間至14時20分，《NOWNEWS今日新聞》將在本文持續更新全台大雷雨動態。

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🟡13:50發布大雷雨即時訊息
📌持續時間至14時20分
📍警戒區域
高雄市：楠梓區、岡山區、橋頭區、燕巢區、彌陀區、梓官區

🟡12:56發布大雷雨即時訊息
📌持續時間至13時26分
📍警戒區域
嘉義縣：太保市、鹿草鄉、水上鄉
臺南市：新營區、鹽水區、白河區、後壁區

▲滯留鋒面在臺灣附近，各地天氣不穩定，西半部地區及東半部山區有短暫陣雨或局部雷雨。（圖／翻攝自中央氣象署）
▲滯留鋒面在臺灣附近，各地天氣不穩定，西半部地區及東半部山區有短暫陣雨或局部雷雨。（圖／翻攝自中央氣象署）
氣象署預報指出，今（11日）鋒面由巴士海峽逐漸北抬，各地降雨再增多，西半部地區整日不定時有短暫陣雨甚至雷雨，且局部可能有大雨發生，東半部地區亦有短暫陣雨，因連日降雨山區土石鬆動，非必要請避免前往山區活動；隨著水氣增多，各地降雨機率增加，外出請攜帶雨具備用；氣溫方面，中部以北及宜、花低溫約22至24度，感受稍涼，南部及臺東為25度，至於高溫北部及宜蘭為23至25度，其他地區為26至29度，而南部會再更高一些。

今（12）日滯留鋒面在臺灣附近，各地天氣不穩定，西半部地區及東半部山區有短暫陣雨或局部雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區有短暫陣雨。

▲中央氣象署表示，6月11日至12日受鋒面影響，西半部有大雨機率；13日鋒面北移後，西南風影響逐漸增強，午後山區仍防大雨；14日至15日中南部受西南風影響，易有陣雨或雷雨，並可能出現大雨、短延時豪雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲中央氣象署表示，6月11日至12日受鋒面影響，西半部有大雨機率；13日鋒面北移後，西南風影響逐漸增強，午後山區仍防大雨；14日至15日中南部受西南風影響，易有陣雨或雷雨，並可能出現大雨、短延時豪雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

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鍾怡婷編輯記者

新聞科系碩士畢業，踏入職場後即投入新聞媒體產業，目前是主跑超商、百貨與零售通路的消費線記者，長期專注於消費新聞領域，從第一手採訪、掌握通路端動態，到每日促銷資訊的分析與報導，致力挖掘最實用、即時的優惠...