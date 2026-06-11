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美國消費者物價指數（CPI）年增率創3年新高，加上美伊戰爭升溫，支撐美元，國際黃金現貨價格持續走跌，今（11）日一度跌至4023美元，目前反彈在4078美元附近。至於黃金後市，銀行認為，在缺乏新的利多催化因素下，近期恐維持震盪偏弱格局，甚至下修3個月目標價至4000美元，不過，也有銀行認為，金價中期仍有修復機會。台灣銀行指出，昨日雪梨金市以每盎司4254.19 美元開市，盤初美伊雖相互再度攻擊，惟雙方仍尋求緩和局勢、避免全面戰爭，使得金價先下行至4180美元附近整理後，反彈至4210美元上方，然市場觀望美國CPI數據對聯準會利率政策路徑的影響，壓抑金價下滑至4190 美元下方。歐美時段，美國總統川普抨擊伊朗久久不達成協議，必須為此付出代價，並表示未來可能會繼續對伊朗發動更多攻擊，目前已經接近開始行動的時機，金價重啟跌勢下行至4131美元。稍晚美國公布5月CPI月增0.5%與年增4.2%符合預期，然核心CPI月增0.2%則呈現增速放緩，金價聞訊上下震盪後走揚攀升至4180美元。隨後美伊衝突再度升級，美軍連續兩日對伊朗境內發動空襲，帶動美元指數重返100，迫使金價承壓一度下挫至4023美元，之後反彈來到4118美元，目前在4078美元盤整。至於金價後市，台銀分析，花旗已將未來3個月黃金目標價自4300美元下修至4000美元，主因實質利率趨穩、美元短線偏強，加上避險需求降溫，削弱黃金買盤動能。同時，央行實體買盤與黃金 ETF 流入放緩，使金價短線上檔空間受限，並認為，在缺乏新的利多催化因素下，金價近期恐維持震盪偏弱格局，6至12個月目標仍維持4500 美元。渣打銀行分析師Suki Cooper則分析，金價跌破200日均線後，年初至今報酬轉負，短線走勢恐更加脆弱。因市場重新反映實質利率上升及美元轉強，持有黃金的機會成本提高，黃金ETF持倉恐面臨進一步贖回壓力，金價跌破4250元，恐引發更多虧損部位出場，下方技術支撐關注4100美元，不過，Cooper仍認為金價中期仍有修復機會。至於目前全球17檔主要黃金ETF，2026年6月9日持有數量較2026年6月8日減少0.2558公噸，為3048.0403公噸。全球最大的SPDR黃金ETF，2026年6月10日持有數量減少2.855公噸，為1013.64公噸。