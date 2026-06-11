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115年03-04月統一發票特別獎1000萬中獎清冊

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▲115年3、4月統一發票一共有20張1千萬特別獎發票開出。（圖／Gemini生成）

統一發票3、4月中獎號碼

▲統一發票3月、4月完整中獎號碼一圖看！（圖/NOWNEWS社群中心製）

快找出藏在你家中價值千萬元的寶藏！財政部賦稅署公布115年3-4月期統一發票的完整中獎清冊，本期總共開出20張高達1000萬元的特別獎，其中有繳交電費就順利拿到千萬發票的民眾，幸運兒誕生在桃園市，而這一期共有9個縣市誕生特別獎發票，《NOWNEWS》今日新聞也彙整20張千萬元開出地點與消費內容，快來核對一下幸運兒是否就是你！金額：129元 ｜ 項目：物品地址：台北市信義區忠孝東路 4段555號17樓公司：新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司金額：200元 ｜ 項目：應用程式地址：台北市信義區公司：Apple Distribution International Limited金額：166元 ｜ 項目：食品等地址：台北市大同區延平北路 2段159、161號1樓及2樓公司：統一超商股份有限公司台北市第389分公司金額：216元 ｜ 項目：食品等地址：台北市萬華區漢口街 2段56號1樓公司：明口小吃店金額：390元 ｜ 項目：物品地址：新北市板橋區廣權路 8號公司：來上好商行金額：65元 ｜ 項目：食品地址：新北市淡水區英專路 16號公司：安心食品服務股份有限公司淡水英專門市部金額：441元 ｜ 項目：電費地址：桃園市桃園區復興路 352號公司：台灣電力股份有限公司桃園區營業處金額：230元 ｜ 項目：食品地址：桃園市桃園區桃鶯路 263號1樓公司：小珍小吃部金額：45元 ｜ 項目：飲品地址：桃園市大園區和平西路 1段272、276號1樓公司：統一超商股份有限公司桃園第四一七分公司金額：69元 ｜ 項目：汽油地址：苗栗縣苗栗市中正路 446號公司：台灣中油股份有限公司油品行銷事業部竹苗營業處中苗加油站金額：100元 ｜ 項目：藥品地址：台中市北屯區四平路 360號1樓公司：台中四平藥局金額：139元 ｜ 項目：食品等地址：台中市清水區中興街 57號1樓公司：全聯實業股份有限公司清水中興分公司金額：21元 ｜ 項目：飲品地址：台中市大雅區科雅路 19號公司：全家便利商店股份有限公司台中市第三三一門市部金額：40元 ｜ 項目：飲品地址：台中市梧棲區大智路 2段253號1樓公司：萊爾富國際股份有限公司中縣大智分公司金額：39元 ｜ 項目：物品地址：台中市南屯區惠文路 499號公司：全家便利商店股份有限公司台中市第五五三分公司金額：202元 ｜ 項目：食品等地址：雲林縣褒忠鄉中正路 436-1號公司：鮮城商店金額：6,299元 ｜ 項目：房租費地址：嘉義市西區四維路 232號公司：嘉楠風華酒店股份有限公司金額：70元 ｜ 項目：月租費地址：台南市中西區成功路 3號公司：中華電信股份有限公司台南營業處金額：131元 ｜ 項目：飲品等地址：高雄市三民區建國二路 273號1樓公司：欣玥冷飲店金額：1,399元 ｜ 項目：行動月租費地址：高雄市左營區至聖路 200號公司：中華電信股份有限公司高雄營運處。同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。領獎期限：2026年9月7日止