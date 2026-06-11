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▲好市多618檔期擴大為連續14天的「線上感恩祭」活動，自6月15日至6月28日推出數百款優惠商品。（圖／好市多提供）

▲6/8～7/5 活動期間賣場／線上購物享有相同折價金額，商品售價以各賣場及線上購物的實際標示為準。（圖／翻攝自好市多）

▲6/8～7/5 活動期間賣場／線上購物享有相同折價金額，商品售價以各賣場及線上購物的實際標示為準。（圖／翻攝自好市多）

▲6/8～7/5 活動期間賣場／線上購物享有相同折價金額，商品售價以各賣場及線上購物的實際標示為準。（圖／翻攝自好市多）

▲6/8～7/5 活動期間賣場／線上購物享有相同折價金額，商品售價以各賣場及線上購物的實際標示為準。（圖／翻攝自好市多）

▲618神券限時搶！指定時段開搶1折券 最高現折300元 AirPods、SONY耳機68元帶回家。（圖／全聯提供）

好市多全球會員感謝日碰上618檔期，合體擴大推出「連續14天的線上感恩祭」活動，自6月15日至6月28日推出數百款優惠商品下殺，品項涵蓋大型家電、視聽娛樂、天天享優惠! 誠摯邀請所有會員選購居家用品、寵物商品、運動健身及零食飲料等多元品類，規模為史上最大、時間最長的618加感謝日。好市多說明，本次618檔期最大亮點之一，。參加方法為，黑鑽會員在6月15日率先享有黑鑽會員專屬滿額折扣；普通會員6月16日可參與滿額折扣。黑鑽會員等同享有兩次折扣機會，可優先搶購熱門商品。並且因應夏季大型體育賽事熱潮，觀賽相關商品成為本次檔期焦點，讓消費者在家即可打造沉浸式觀賽空間；搭配零食、飲料與進口食品優惠，全面升級居家娛樂體驗。隨著氣溫攀升，此外，蛋白粉、慢跑鞋及運動相關商品亦推出優惠方案，呼應近年健康生活趨勢。在居家與質感生活品類方面，鑄鐵鍋、廚房家電及多項居家商品亦同步參與檔期優惠。好市多表示，會員使用富邦Costco聯名卡於線上消費，可享3%回饋且無上限優惠。從居家娛樂、夏日消暑到健康運動用品，今年為期14天的會員感謝日期望讓會員以更實惠的價格購入所需商品，將實質回饋加碼與會員分享。好市多官網會員護照，雖還沒公開感恩祭優惠商品，不過也搶先曝光6月8日起至7月5日特價品項，剛好可搭滿8800元現折618元優惠。特價品項包括，samsung 13公斤直立洗衣機，原價1萬5999元、特價12799元；還有Honeywell空氣清淨機現折2000元，只要6999元；MIO 行車記錄器 原價3899元、特價2999元；PUMA女運動內衣兩件組，原價599元、特價469元。歡慶618購物節全電商火力全開，加碼再加碼！6月12日起至6月18日用PX Pay或全支付折後消費滿1500元加碼送1000福利點；6月18日13:00、14:00、15:00、16:00、17:00、18:00六時段，限量搶1折券，無門檻消費享1折優惠，最高折300元。且6月12日起至6月18日連續一週每天三個時段（10:00、15:00、21:00）祭出68元爆殺品，五大激省必搶清單：6/14（六）◾晚間9點：惠而浦 20公升燒烤微波爐／烤箱－迷霧黑（原價4400元）6/15（日）◾晚間9點：SONY索尼 無線藍牙降噪耳罩式耳機（原價4990元）6/16（一）◾晚間9點：華碩 ROG Azoth PBT 月光白機械式鍵盤（中文／茶軸）（原價7490元）6/17（二）◾上午10點：法國Staub 20cm琺瑯鑄鐵雙耳煎鍋（莫蘭迪綠，含蓋）（原價10180元）◾下午3點：肌膚之鑰 光采無瑕妝前凝霜37ml＋奢華訂製粉漾潤唇膏2.8g（原價3400元）◾晚間9點：Electrolux伊萊克斯 Well Q6 無線吸塵器－花崗岩灰（原價9900元）6/18（三）◾上午10點：Apple AirPods 4（無主動降噪款）（原價4,490元）◾下午3點：3M 極淨便捷系列 S004 淨水器特惠組（原價9,990元）◾晚間9點：煙波大飯店聯合住宿券實體紙券兩入組（原價6,198元）