好市多全球會員感謝日碰上618檔期，合體擴大推出「連續14天的線上感恩祭」活動，自6月15日至6月28日推出數百款優惠商品下殺，品項涵蓋大型家電、視聽娛樂、天天享優惠! 誠摯邀請所有會員選購居家用品、寵物商品、運動健身及零食飲料等多元品類，規模為史上最大、時間最長的618加感謝日。
好市多618檔期長達14天！滿額現折618元
好市多說明，本次618檔期最大亮點之一，首二日單筆消費滿8800元可再享現折618元優惠。參加方法為，黑鑽會員在6月15日率先享有黑鑽會員專屬滿額折扣；普通會員6月16日可參與滿額折扣。黑鑽會員等同享有兩次折扣機會，可優先搶購熱門商品。
並且因應夏季大型體育賽事熱潮，觀賽相關商品成為本次檔期焦點，包括75吋4K顯示器等大尺寸電視、舒適沙發、電動按摩椅及紅酒櫃等皆推出優惠價格，讓消費者在家即可打造沉浸式觀賽空間；搭配零食、飲料與進口食品優惠，全面升級居家娛樂體驗。
隨著氣溫攀升，多項消暑家電也加入優惠行列，包括空氣清淨機、掃拖機器人、氣泡飲水機、製冰機、循環扇及調理果汁機等。此外，蛋白粉、慢跑鞋及運動相關商品亦推出優惠方案，呼應近年健康生活趨勢。
在居家與質感生活品類方面，鑄鐵鍋、廚房家電及多項居家商品亦同步參與檔期優惠。
好市多表示，會員使用富邦Costco聯名卡於線上消費，可享3%回饋且無上限優惠。從居家娛樂、夏日消暑到健康運動用品，今年為期14天的會員感謝日期望讓會員以更實惠的價格購入所需商品，將實質回饋加碼與會員分享。
好市多618感謝祭特價商品
好市多官網會員護照，雖還沒公開感恩祭優惠商品，不過也搶先曝光6月8日起至7月5日特價品項，剛好可搭滿8800元現折618元優惠。
特價品項包括，samsung 13公斤直立洗衣機，原價1萬5999元、特價12799元；還有Honeywell空氣清淨機現折2000元，只要6999元；MIO 行車記錄器 原價3899元、特價2999元；PUMA女運動內衣兩件組，原價599元、特價469元。
全聯全電商618活動！指定時段搶1折券
歡慶618購物節全電商火力全開，加碼再加碼！6月12日起至6月18日用PX Pay或全支付折後消費滿1500元加碼送1000福利點；6月18日13:00、14:00、15:00、16:00、17:00、18:00六時段，限量搶1折券，無門檻消費享1折優惠，最高折300元。
且6月12日起至6月18日連續一週每天三個時段（10:00、15:00、21:00）祭出68元爆殺品，五大激省必搶清單：
6/14（六）
◾晚間9點：惠而浦 20公升燒烤微波爐／烤箱－迷霧黑（原價4400元）
6/15（日）
◾晚間9點：SONY索尼 無線藍牙降噪耳罩式耳機（原價4990元）
6/16（一）
◾晚間9點：華碩 ROG Azoth PBT 月光白機械式鍵盤（中文／茶軸）（原價7490元）
6/17（二）
◾上午10點：法國Staub 20cm琺瑯鑄鐵雙耳煎鍋（莫蘭迪綠，含蓋）（原價10180元）
◾下午3點：肌膚之鑰 光采無瑕妝前凝霜37ml＋奢華訂製粉漾潤唇膏2.8g（原價3400元）
◾晚間9點：Electrolux伊萊克斯 Well Q6 無線吸塵器－花崗岩灰（原價9900元）
6/18（三）
◾上午10點：Apple AirPods 4（無主動降噪款）（原價4,490元）
◾下午3點：3M 極淨便捷系列 S004 淨水器特惠組（原價9,990元）
◾晚間9點：煙波大飯店聯合住宿券實體紙券兩入組（原價6,198元）
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好市多說明，本次618檔期最大亮點之一，首二日單筆消費滿8800元可再享現折618元優惠。參加方法為，黑鑽會員在6月15日率先享有黑鑽會員專屬滿額折扣；普通會員6月16日可參與滿額折扣。黑鑽會員等同享有兩次折扣機會，可優先搶購熱門商品。
並且因應夏季大型體育賽事熱潮，觀賽相關商品成為本次檔期焦點，包括75吋4K顯示器等大尺寸電視、舒適沙發、電動按摩椅及紅酒櫃等皆推出優惠價格，讓消費者在家即可打造沉浸式觀賽空間；搭配零食、飲料與進口食品優惠，全面升級居家娛樂體驗。
在居家與質感生活品類方面，鑄鐵鍋、廚房家電及多項居家商品亦同步參與檔期優惠。
好市多表示，會員使用富邦Costco聯名卡於線上消費，可享3%回饋且無上限優惠。從居家娛樂、夏日消暑到健康運動用品，今年為期14天的會員感謝日期望讓會員以更實惠的價格購入所需商品，將實質回饋加碼與會員分享。
好市多618感謝祭特價商品
好市多官網會員護照，雖還沒公開感恩祭優惠商品，不過也搶先曝光6月8日起至7月5日特價品項，剛好可搭滿8800元現折618元優惠。
特價品項包括，samsung 13公斤直立洗衣機，原價1萬5999元、特價12799元；還有Honeywell空氣清淨機現折2000元，只要6999元；MIO 行車記錄器 原價3899元、特價2999元；PUMA女運動內衣兩件組，原價599元、特價469元。
歡慶618購物節全電商火力全開，加碼再加碼！6月12日起至6月18日用PX Pay或全支付折後消費滿1500元加碼送1000福利點；6月18日13:00、14:00、15:00、16:00、17:00、18:00六時段，限量搶1折券，無門檻消費享1折優惠，最高折300元。
6/14（六）
◾晚間9點：惠而浦 20公升燒烤微波爐／烤箱－迷霧黑（原價4400元）
6/15（日）
◾晚間9點：SONY索尼 無線藍牙降噪耳罩式耳機（原價4990元）
6/16（一）
◾晚間9點：華碩 ROG Azoth PBT 月光白機械式鍵盤（中文／茶軸）（原價7490元）
6/17（二）
◾上午10點：法國Staub 20cm琺瑯鑄鐵雙耳煎鍋（莫蘭迪綠，含蓋）（原價10180元）
◾下午3點：肌膚之鑰 光采無瑕妝前凝霜37ml＋奢華訂製粉漾潤唇膏2.8g（原價3400元）
◾晚間9點：Electrolux伊萊克斯 Well Q6 無線吸塵器－花崗岩灰（原價9900元）
6/18（三）
◾上午10點：Apple AirPods 4（無主動降噪款）（原價4,490元）
◾下午3點：3M 極淨便捷系列 S004 淨水器特惠組（原價9,990元）
◾晚間9點：煙波大飯店聯合住宿券實體紙券兩入組（原價6,198元）