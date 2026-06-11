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新北5大免費水樂園回來了！戲水設施6/13同步開放

▲為迎接暑假親水人潮，新北市各戲水設施已完成設備檢修、水質檢測及環境整備工作，並持續比照往年標準辦理定期水質監測與場域維護。（圖／新北市政府）

新北5大水樂園特色亮點整理

▲熊猴森的世界水樂園占地450坪，設計超過10種親水設施打造的戲水域區。（圖／新北市政府）

▲新北三重重陽橋下全新完工的花漾水樂園，將於6月13日開放，花朵可愛設計的戲水噴泉，讓小朋友玩得不亦樂乎。（圖／新北市政府）

▲汐止星際遊戲場，還有夜間燈光搭配噴水效果更是深受孩童喜愛，成為夏夜熱門打卡景點。（圖／新北市政府）

▲新莊塭仔底濕地公園設有大、小噴泉和超好玩的彩虹噴水隧道。（圖／新北市政府）

▲新店陽光遊戲場設有蝶型水道區可以戲水，一次體驗9種親水設施。（圖／新北市政府）

新北5大玩水景點開放時間

2026 轉眼間就來到 6 月，準備迎接特別炎熱的夏天，而北部民眾想要玩水又不想跑太遠，其實新北市內就設有 5 座免費戲水設施，不僅免收門票錢，還採用自來水一次性供應模式，水質乾淨有保證！而且還能從早上一路玩到晚間 7、8 點，成為家長帶孩子暑假放電、玩水的最佳去處。隨著夏季高溫來臨，新北市政府水利局表示，今年包含，以及備受期待全新完工的，都完成戲水設施整備，將於 6 月 13 日（週六）上午同步開放，邀請民眾一起走出戶外，享受安全又清涼的夏日水樂趣。高灘處黃裕斌處長表示，為迎接暑假親水人潮，今年各戲水設施已完成設備檢修、水質檢測及環境整備工作，並持續比照往年標準辦理定期水質監測與場域維護。熊猴森的世界水樂園用地450坪，設計超過10種親水設施打造的戲水域區，有台灣特有種造型的戲水設施，還有益智水桌、手動水槍、彩虹隧道與手動幫浦等設施。全新完工的以花朵造型噴水設施及繽紛地景打造沉浸式戲水空間，同樣鄰近重陽橋及新北大都會公園，可結合熊猴森樂園、幸福水漾園區及自行車道安排一日遊行程。夜間燈光搭配噴水效果更是深受孩童喜愛，成為夏夜熱門打卡景點。位於新莊區的副都心，是新莊唯一兼具親水、生態、休憩、滯洪功能的公園，公園內設有大、小噴泉和超好玩的彩虹噴水隧道。可以一次體驗9種親水設施的蝶型水道區，以友善無障礙路徑串聯起水霧、落瀑水盤、噴泉、淋水道、花灑、幫浦、水閘門、綠丘湧泉及戲水潭。6月及9 月，每週例假日及國定假日開放7、8 月暑假期間：每日開放（每週二休園進行場地維護及整體清潔）。噴水時間： 每日 10:00 - 12:00、15:00 - 19:00（註：星際公園噴水至 20:00）。6 月及 9 月：每週例假日及國定假日開放7、8 月暑假期間：每週二至週日開放（逢週一休園進行設施及場地維護）。噴水時間： 開放日 09:30 - 18:30（每半小時噴水 10 分鐘）。