許多人每天趕著上班、上學，習慣空腹喝咖啡、隨手買個麵包當早餐，甚至不吃早餐直接出門。不過，美國心臟專科醫師桑杰‧布霍瑞吉（Sanjay Bhojraj）提醒，起床後數小時其實是心肌梗塞等心血管事件較容易發生的時段，他分享自己每天早上9點前絕對不做的5件事，包括喝高糖咖啡、能量飲料、吃甜點、加工肉品等，全都是增加心臟負擔的潛在地雷。
心臟最忙的時段！醫師揭早晨5大傷心習慣
根據美媒CNBC報導，擁有超過20年治療心肌梗塞經驗的美國心臟專科醫師桑杰‧布霍瑞吉（Sanjay Bhojraj）指出，清晨起床後的幾個小時，其實是心臟一天當中最忙碌的時段。此時體內皮質醇上升、血壓逐漸攀升、心率變異度下降，身體正從休息模式切換至活動模式，因此心血管事件也較容易在起床後數小時內發生。
布霍瑞吉表示，許多人每天早晨匆忙展開一天生活，卻不知道某些看似平常的習慣，可能正悄悄增加心臟負擔。根據他多年臨床經驗，有5件事是他在早上9點前絕對不會做。
1、空腹喝高糖咖啡飲料最NG
不少人習慣一早來杯咖啡提神，醫師指出，大杯調味咖啡可能含有30至50公克糖分，空腹飲用容易導致血糖快速上升，刺激胰島素大量分泌，長期恐增加代謝壓力，也容易讓人短時間內再度感到飢餓。
2、早餐只吃可頌、馬芬等糕點
可頌、丹麥麵包、馬芬等常見早餐，主要由精製澱粉與飽和脂肪組成，缺乏足夠纖維與蛋白質。醫師表示，這類食物容易造成血糖急速上升後又快速下降，讓身體在一天開始時就承受不必要的波動。
3、經常把培根、香腸當早餐
加工肉品如培根、香腸與火腿，通常含有大量鈉、飽和脂肪及防腐劑。雖然偶爾食用問題不大，但若長期成為固定早餐內容，可能增加心血管疾病風險。
4、用能量飲料開啟一天
能量飲料往往同時含有高糖分、高咖啡因與刺激性成分，可能提高心率與血壓，部分人甚至可能因此出現心律不整症狀。布霍瑞吉直言，這是他個人絕對不會妥協的習慣之一。
5、忙到不吃早餐就上班上課
間歇性斷食若規劃得當，未必有害健康；但醫師強調，多數人其實是處於「被動式斷食」狀態，例如空腹喝咖啡、匆忙趕上班、未進食就開始高強度工作。長期下來，可能讓神經系統過度緊繃，血糖波動也變得更加明顯。
起床先喝水再喝咖啡！5分鐘養成護心晨間習慣
布霍瑞吉透露，他的早餐通常以蛋白質、纖維與充足水分為核心，例如雞蛋搭配水果、起司搭配莓果與核桃，或希臘優格搭配燕麥與奇亞籽等。
此外，他每天起床後都會先喝水，再喝咖啡，並建議民眾花5分鐘做深呼吸、曬太陽、伸展或散步，幫助身體更平順地從睡眠狀態轉換到白天活動模式。布霍瑞吉長期提倡以生活型態改善心血管健康，認為許多心臟病風險其實來自長年累積的發炎與不良生活習慣，因此預防往往比治療更重要。
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根據美媒CNBC報導，擁有超過20年治療心肌梗塞經驗的美國心臟專科醫師桑杰‧布霍瑞吉（Sanjay Bhojraj）指出，清晨起床後的幾個小時，其實是心臟一天當中最忙碌的時段。此時體內皮質醇上升、血壓逐漸攀升、心率變異度下降，身體正從休息模式切換至活動模式，因此心血管事件也較容易在起床後數小時內發生。
1、空腹喝高糖咖啡飲料最NG
不少人習慣一早來杯咖啡提神，醫師指出，大杯調味咖啡可能含有30至50公克糖分，空腹飲用容易導致血糖快速上升，刺激胰島素大量分泌，長期恐增加代謝壓力，也容易讓人短時間內再度感到飢餓。
2、早餐只吃可頌、馬芬等糕點
可頌、丹麥麵包、馬芬等常見早餐，主要由精製澱粉與飽和脂肪組成，缺乏足夠纖維與蛋白質。醫師表示，這類食物容易造成血糖急速上升後又快速下降，讓身體在一天開始時就承受不必要的波動。
3、經常把培根、香腸當早餐
加工肉品如培根、香腸與火腿，通常含有大量鈉、飽和脂肪及防腐劑。雖然偶爾食用問題不大，但若長期成為固定早餐內容，可能增加心血管疾病風險。
能量飲料往往同時含有高糖分、高咖啡因與刺激性成分，可能提高心率與血壓，部分人甚至可能因此出現心律不整症狀。布霍瑞吉直言，這是他個人絕對不會妥協的習慣之一。
5、忙到不吃早餐就上班上課
間歇性斷食若規劃得當，未必有害健康；但醫師強調，多數人其實是處於「被動式斷食」狀態，例如空腹喝咖啡、匆忙趕上班、未進食就開始高強度工作。長期下來，可能讓神經系統過度緊繃，血糖波動也變得更加明顯。
布霍瑞吉透露，他的早餐通常以蛋白質、纖維與充足水分為核心，例如雞蛋搭配水果、起司搭配莓果與核桃，或希臘優格搭配燕麥與奇亞籽等。
此外，他每天起床後都會先喝水，再喝咖啡，並建議民眾花5分鐘做深呼吸、曬太陽、伸展或散步，幫助身體更平順地從睡眠狀態轉換到白天活動模式。布霍瑞吉長期提倡以生活型態改善心血管健康，認為許多心臟病風險其實來自長年累積的發炎與不良生活習慣，因此預防往往比治療更重要。