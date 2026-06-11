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▲被問到心情是否受到風波影響？李多慧（左）大方回答：「沒有！因為我真的很正能量。」（圖／記者朱永強攝）

韓籍啦啦隊女神李多慧日前穿著北一女代表性的小綠綠制服表演，引來一名校友批評：「我的文化不是妳的表演服。」今（11）日她出席活動時，被問到此事用中文道歉說：「我是外國人對不起。」認為每個人想法不一樣，自己身為外國人還不太了解文化，也尊重台灣人的意見。李多慧日前在台北大巨蛋活動中穿上北一女制服演出，事後她在社群上回應，強調「沒有醜化、不尊重特定學校文化的意圖」，但爭議仍持續延燒。今李多慧與籃籃出席活動，被問到此事，她認為每個人的想法都不一樣，也尊重台灣人的想法，接著以中文向外界致歉說：「我是外國人，對不起！」被問到心情是否受到風波影響？李多慧大方回答：「沒有！因為我真的很正能量。」至於未來表演會不會不想穿制服？她想了一下表示：「下次不知道，要看狀況。」另外，李多慧近來積極經營YouTube頻道，並透露想體驗全台灣的工作，受訪時更直接當起記者，訪問起一旁的籃籃，相當逗趣。值得一提的是，隊友林襄近日被拍到與棒球選手馬傑森並未分手，兩人在街頭牽手畫面被拍。對此，李多慧表示自己也是透過新聞才得知消息，直呼：「我知道啊，我也是看新聞才知道。」她認為兩人也已到了適婚年齡，送上祝福說：「我支持他們。」提及自己感情狀況，李多慧則搞笑說還沒見過心儀對象許光漢，當場問起現場記者：「你們知道要去哪見（他）嗎？」表示如果未來有許光漢的活動拜託通知她。