《英雄聯盟》傳奇選手 Faker 最近有了新身份。韓國大熊製藥與 T1 合作夏季限定聯名商品「T1 Summer Edition」，除了推出限定包裝保健品，也同步推出選手小卡、明信片與隱藏卡等收藏周邊。雖然名義上是保健品聯名，但消息一出，社群討論焦點幾乎全落在小卡身上，甚至出現拆售與代購潮，不少粉絲坦言，真正想買的其實不是保健品，而是 Faker 與 T1 選手們的周邊。
本次聯名活動由 Faker、Doran、Oner、Keria 與 Gumayusi 共同拍攝夏季主題宣傳照。官方釋出的形象照以藍白色調呈現夏日氛圍，選手們換下隊服，穿上淺色休閒服裝，展現不同於賽場上的悠閒形象，其中 Faker 手持玫瑰花的宣傳照曝光後，更被粉絲笑稱像男團偶像拍攝寫真集。
買保健品送小卡 蒐集全套得買三種版本
根據官方公開資訊，本次聯名推出多款限定保健食品。其中2入組商品可獲得隨機選手小卡1張與限定明信片；5入組則可直接獲得五名選手完整小卡套組、限定明信片以及額外隱藏卡。
由於三款產品分別搭配不同版本小卡，若想蒐集完整15張選手卡，必須購入三款商品的5入組版本。消息曝光後，不少粉絲開始計算最划算的購買方式，也有人直接選擇與其他玩家團購分攤成本。
保健品變抽卡遊戲 社群掀拆售熱潮
有趣的是，聯名商品還沒正式開賣前，韓國論壇與 Threads 等社群平台便已出現大量拆售資訊。部分粉絲只想收藏小卡，因此選擇出售保健食品本體；也有代購貼文直接標註「不含保健食品」，僅販售小卡與特典內容。許多玩家預先揪團分卡，希望透過交換與拆售方式降低蒐集成本。
從社群反應來看，選手小卡的討論熱度甚至超過保健食品本身，本次聯名更像是結合 KPOP 專輯抽卡文化的收藏活動。隨著商品正式開賣，限定小卡後續的交易與收藏熱度是否持續升溫，也成為粉絲關注焦點。
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根據官方公開資訊，本次聯名推出多款限定保健食品。其中2入組商品可獲得隨機選手小卡1張與限定明信片；5入組則可直接獲得五名選手完整小卡套組、限定明信片以及額外隱藏卡。
由於三款產品分別搭配不同版本小卡，若想蒐集完整15張選手卡，必須購入三款商品的5入組版本。消息曝光後，不少粉絲開始計算最划算的購買方式，也有人直接選擇與其他玩家團購分攤成本。
有趣的是，聯名商品還沒正式開賣前，韓國論壇與 Threads 等社群平台便已出現大量拆售資訊。部分粉絲只想收藏小卡，因此選擇出售保健食品本體；也有代購貼文直接標註「不含保健食品」，僅販售小卡與特典內容。許多玩家預先揪團分卡，希望透過交換與拆售方式降低蒐集成本。
從社群反應來看，選手小卡的討論熱度甚至超過保健食品本身，本次聯名更像是結合 KPOP 專輯抽卡文化的收藏活動。隨著商品正式開賣，限定小卡後續的交易與收藏熱度是否持續升溫，也成為粉絲關注焦點。