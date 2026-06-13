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▲劉宇寧（右）曾在《開始推理吧2》時大讚張凌赫（左）唱歌像百靈鳥，音色很有特色，期待他有天能發專輯。（圖／翻攝自微博）

▲張凌赫（如圖）自認腦袋裡的曲庫有限，但還是在節目上一連唱了四首歌，做什麼事都認真，超有誠意。（圖／翻攝自微博）

中國人氣男神張凌赫近日在陸綜《開始推理吧4》因為玩猜歌遊戲而唱歌，出現一種新奇的反差萌。其實他自己也自認不是歌手、腦袋裡內建的曲庫並不多，過去也曾因為唱歌抓不到調而被笑說是像牛在叫，但是因為他渾厚的嗓音，歌手劉宇寧在《開始推理吧2》時就曾經公開誇獎他是人間百靈鳥，因為能有這樣的音色並不容易。「百靈鳥」這個稱呼的由來，最早可以追溯到《開始推理吧》第二季錄製期間，由歌手出身的劉宇寧親口認証。在當時的節目中，劉宇寧從專業的角度出發，給予張凌赫極高的評價，他對著張凌赫驚嘆：「你讓我感受到百靈鳥的感覺。因為這個音色，在我們作為歌手來說很珍貴，不是誰都能擁有這個音色的。」劉宇寧表示，在音樂圈裡，歌唱得好的人大有人在，但唱得有特色、有辨識度的人卻少之又少，「真正走起來（成功）的歌手，都是唱歌有特色。」甚至還在現場大膽預言，鼓勵張凌赫有一天能發專輯。今（2026）年火熱播出的《開始推理吧4》，也不斷出現張凌赫是「百靈鳥」的哏。像最新釋出的節目未播花絮，遊戲題目設定是「用一首歌來形容張凌赫」，張凌赫雖然先跟大家說他腦袋裡的歌單不多，但還是一口氣唱了周杰倫的〈七里香〉、王菲的〈我願意〉、陳奕迅的〈十年〉還有黃大煒的〈你把我灌醉〉，每一首歌都唱得十分鬆弛和具誠意，做任何事都認真，莫名有種魔力，讓粉絲想一看再看。