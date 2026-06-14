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▲由張凌赫（左）、王楚然（右）主演的《這一秒過火》，劇情元素包含「救命之恩變滅門之仇」、「假死重逢」、「叔嫂禁忌」、「強取豪奪」元素，還沒正式播出，相關影片已經在抖音有33億播放量。（圖／翻攝自微博）

▲張凌赫（如圖）在《歸鸞》裡從地痞演到帝王，角色跨度很大。（圖／翻攝自微博）

▲張凌赫（如圖）在《吉星高照》裡飾演鬼王花城，超有魅惑感，加上一身紅衣造型，相關素材釋出時引發粉絲暴動。（圖／翻攝自微博）

中國男神張凌赫今年因主演陸劇《逐玉》而掀起一波狂潮後，接下來還有滿滿的張凌赫大平台，包括民國虐戀復仇劇《這一秒過火》、古裝史詩巨作《歸鸞》，還有拍完已久但一直沒能播出的仙俠大戲《吉星高照》，都令影迷期待追劇時刻到來。《NOWNEWS今日新聞》特別整理這三齣戲的亮點，作為追劇前的預備。由愛奇藝、騰訊視頻聯手打造的民國大戲《這一秒過火》，改編自言情天后「匪我思存」的頂級虐戀小說《如果這一秒，我沒有遇見你》。該劇由張凌赫、王楚然領銜主演，自官宣以來人氣居高不下，雙平台預約量已強勢突破566.4萬。官方近期更證實，為了讓劇情節奏更加緊湊，集數已從36集精簡調整為33集。民國滬上，軍閥幼子慕容清嶧（張凌赫飾）因被抱錯而受盡養父虐待，少年出逃時被任素素（王楚然飾）所救，卻意外累及其家族遭遇滅頂之災。經年重逢，兩人暗生情愫，但任素素為救他人毅然假死遁逃。三年後，任素素頂著全新身分回歸，竟然成了慕容清嶧的準大嫂。此時的二人，一個滿是被背叛的怨，一個藏著難以言說的痛，在試探與拉扯間愛恨交織，卻又必須在國難當頭之際共赴危局。《歸鸞》改編自團子來襲的同名熱門小說，張凌赫在劇中挑戰了極大的角色跨度，將市井草根的狠勁與一代帝王的霸氣結合在一起。雖然在今年初低溫拍攝期間，曾因同劇組演員林允身體不適而需服用速效救心丸，引發業界對演員防寒與健康的短暫討論，但隨著5月18日官方官宣殺青並釋出特輯，精緻的服化道與大氣磅礴的權謀江山線，讓預約觀看量輕鬆突破50萬大關。張凌赫飾演的蕭厲原本只是個市井地痞，意外救下了由林允飾演、前往南陳借兵的亡國翁主溫瑜。兩人在日常相處中情愫暗生，蕭厲決意護送她跋山涉水奔赴復國之路，更攜手誅殺逆賊。在陪伴女主角復國的洪流中，他也憑藉實力一路崛起，最終成為雄據半壁江山的魏王。然而，當兩人雙雙走向權力巔峰時，愛情也因政治而變得複雜起來。談到張凌赫最讓書迷與影迷心心念念的壓箱寶，絕對不能不提改編自晉江文學城神級作家墨香銅臭小說《天官賜福》的古裝仙俠劇《吉星高照》（原劇名為《天官賜福》）。該劇由《陳情令》導演陳家霖執導，張凌赫與翟瀟聞領銜主演，早在2022年1月就在象山影視城殺青，雖因政策影響仍在靜待播出，但其角色熱度在網路上從未退燒。故事環繞在仙樂國太子謝憐（翟瀟聞飾）驚天動地的「三次飛升」。在第三次飛升後，他意外撿回了一個神祕少年，而這位少年，正是讓三界聞風喪膽的鬼王花城（張凌赫飾）。張凌赫在劇中的紅衣銀飾造型，帶有魅惑感，在拍攝期間就曾因驚人顏值引發全網暴動。兩人在探查多位神官過往真相的過程中，一路披荊斬棘、最終修成正果。這部被奉為耽改天花板的巨作，無疑是張凌赫演藝生涯中最具傳奇色彩的待播作品。