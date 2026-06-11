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🟡 隨口一句「要下雨了」 日本友人驚呆：你是河童嗎？

▲突如其來的暴雨是機車族的日常惡夢！網友笑稱能憑嗅覺「秒知要下雨」提前穿雨衣，卻被日本朋友吐槽是河童。（圖／NOWNEWS 資料照）

萬人有感狂點頭！網揭「台灣人基本技能」這區最神

不同地的雨味道不一樣？山友神預測驚呆外國嚮導

你也能在暴雨來臨前「聞到下雨的味道」嗎？近日有台灣網友因為這項敏銳的直覺，被日本友人驚恐吐槽「你是河童嗎」，意外在 Threads 上引爆萬人瘋狂點頭共鳴，認證這根本是全台民眾內建的必備神技。該名網友日前在Threads分享說，自己久違地前往日本旅遊，某天和大阪當地的朋友在咖啡廳一邊用餐一邊聊天。過程中，他突然敏銳地察覺到空氣中飄散著一股濕濕的潮濕味，憑藉著多年的生活直覺，便隨口向朋友搭話：「好像有點要耶，是不是快下雨了？」原本只是極為尋常的生活觀察，沒想到大阪朋友聽完後卻像是見到奇觀一般反應超大，當場瞪大眼睛驚呼：「」面對日本友人充滿畫面感的強烈吐槽，原PO頓時哭笑不得，只能無奈在文末自嘲「……」，暗示這份對雨水與濕度的極高敏感度，這篇貼文曝光後，短時間內便斬獲超過 4 萬人次點讚，留言區更是瞬間變成台灣人的「神技交流大會」。大批網友紛紛留言力挺原PO，直言下雨前的氣味明顯到無法忽視：「」、「，聞到就該收衣服了」。有趣的是，留言中更直接點名了全台最會預測天氣的「雨神之子」，笑稱：「除了引發共鳴，也有細心的網友指出，其實不同地方的雨，味道與觸感都大不相同：：帶著潮濕和陰鬱的味道，觸感很黏、比較不舒服。：帶有青草與泥土的芳香，觸感比較綿密。：乾乾的，帶有一種綿布的味道，觸感細緻。這股「台灣人神技」不僅在都市靈驗，甚至能跨國發威。一名資深山友就在留言中分享，自己先前在尼泊爾登山時，也曾靠著鼻子聞出氣味不對，果斷向當地嚮導預言「等一下會」；當時嚮導與背夫原本不信、鐵齒不想穿雨衣，結果隨後果真暴雨傾盆「全中」，讓外國人不得不佩服台灣人精準的「人體氣象雷達」。