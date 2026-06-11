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台灣形象展講「3R」 首次設立無人機展區

▲畢爾斯基受訪說，波蘭歡迎所有台灣投資，包括半導體、電動車等先進產業，但像是奇美先前也有選擇在波蘭設廠，所以無論是從高科技產業到食品業都十分歡迎。（圖／記者鍾泓良攝影）

從半導體到水餃 波蘭歡迎台灣各產業落腳

2026年歐洲台灣形象展22日至24日將首次在波蘭華沙舉辦，將有上百家台灣企業前往波蘭。波蘭台北辦事處長畢爾斯基（Janusz Bilski）提到，這將會是台灣與波蘭企業認識彼此市場的重要契機，認為波蘭可以成為台灣前進歐洲的入口，更提到無論是半導體或食品業，波蘭歡迎台灣各類產業投資。台灣形象展已成功於全球 9個國家、14 個城市舉辦過展覽，經濟部次長江文若致詞說，台灣形象展已辦非常多年，幫助廠商去國際做鏈結走向全世界；今年是首次在波蘭舉辦台灣形象展，有超過100家業者參與、且過半廠商是第一次參加台灣形象展，顯示台灣企業對於波蘭的濃厚興趣。而她表示，台灣、波蘭都具有強大的經濟韌性，去年她就有帶領100家台灣業者前往波蘭，去年底也在華沙開設台灣貿易投資中心，讓業者更快速融入當地產業生態系。此次台灣形象展主軸為「3R」，分別是韌性（Resilient）、可靠（Reliable）及重建（Rebuild），目標讓波蘭、中東歐地區、乃至歐盟知道台灣具有非常完整產業供應鏈，更是首次設立無人機專區，將有16家台灣無人機業者出席。畢爾斯基致詞說，台灣形象展將會是展現台灣社會及經濟實力的絕佳契機，讓歐洲產業有機會認知到台灣如何透過創新及國際合作克服國際挑戰。同時，展覽也是讓台灣人跟台灣企業多認識波蘭，自從2004年加入歐盟以來經歷穩定經濟成長，是歐洲最快速發展經濟體之一，去年更進入全球20大經濟體，「波蘭是台灣在歐盟最重要的夥伴之一，更可以是台灣企業進入歐洲的入口。」波蘭與台灣去年雙邊貿易達到32.7億歐元（約新台幣1198億元），投資方面，包括奇美、環旭電子等都已投資波蘭，鴻海也將與ElectroMobility Poland展開合作，開啟新的電動車格局。對於希望可以吸引哪些產業進入波蘭？畢爾斯基受訪說，波蘭歡迎所有台灣投資，包括半導體、電動車等先進產業，但像是奇美先前也有選擇在波蘭設水餃工廠，所以無論是從高科技產業到食品業都十分歡迎。對於波蘭哪些企業對台灣有興趣？他說，許多波蘭企業也看重台灣市場，去年7月就有波蘭企業選擇來台灣，即便各類領域很多，但許多企業都優先注意到台灣國際間半導體及尖端高科技實力，因此更加吸引到許多科技產業。