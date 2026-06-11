少女時代出身的演員秀英日前和交往14年的演員鄭敬淏宣布分手，令粉絲和網友大感震驚。據傳她將以公益活動作為分手後首次公開露面，預計於13日出席在首爾上岩世界盃公園和平廣場舉行的「第12屆與視障人士同行馬拉松大會」，不僅親自陪跑，活動收益也將全數用於視障人士福利，引發外界關注。

我是廣告 請繼續往下閱讀
秀英熱心投入公益　爸爸罹患罕見眼疾

秀英長年投入視障相關公益活動，背後原因與家人有關。她過去曾公開透露，父親罹患罕見眼疾「視網膜色素變性症」，至今已與病魔奮戰超過15年。因為親身見證患者及家屬面臨的困難，讓她多年來持續關心視障者與遺傳性視網膜疾病患者的處境。

除了擔任失明防治相關團體宣傳大使之外，秀英也積極投入實際行動。2023年，她曾捐出3億韓元（約620萬台幣）作為失明疾病治療藥物研發基金，希望能協助推動相關研究發展。多年來不論是募款、宣導或公益活動，都能看見她的身影，因此在韓國演藝圈擁有良好口碑。

秀英將全程陪跑　活動收益全數捐出

根據消息指出，秀英13日當天將與參賽者一同完成路跑行程，透過實際參與為視障族群加油打氣。主辦單位也表示，本次活動所得將全數投入視障人士福利與相關支援計畫，希望藉此提高社會大眾對視障議題的關注。

秀英和鄭敬淏的分手消息在9日曝光後，外界都十分關注他們的動向。兩人自2012年開始交往，2014年公開認愛後一直是韓國演藝圈知名情侶檔。而秀英除了持續參與公益活動之外，還將於7月8日透過舞台劇《威尼斯商人》飾演鮑西婭，正式與觀眾見面。

相關新聞

鄭敬淏、秀英去年就被預言分手！巫師去年神算：一方想婚一方迴避

鄭敬淏去年被催婚急否認！避談婚期半年後情斷秀英　分手早有端倪

秀英是誰？少女時代搞笑擔當、韓娛富三代　家族有30多億韓元房產

秀英、鄭敬淏曾在大街互比愛心、愛犬叫淏英　公開戀情比出道緊張

尤露珉編輯記者

我，世新來的！（以前在學校教授都說出社會後在外面可以講這句？）

畢業於世新大學新聞系，從小學開始接觸日韓娛樂。從大家還在反韓時就在追韓星，現在有時候看到現在韓國娛樂在台灣發展成這樣，還是會覺得很...