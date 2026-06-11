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少女時代出身的演員秀英日前和交往14年的演員鄭敬淏宣布分手，令粉絲和網友大感震驚。據傳她將以公益活動作為分手後首次公開露面，預計於13日出席在首爾上岩世界盃公園和平廣場舉行的「第12屆與視障人士同行馬拉松大會」，不僅親自陪跑，活動收益也將全數用於視障人士福利，引發外界關注。秀英長年投入視障相關公益活動，背後原因與家人有關。她過去曾公開透露，父親罹患罕見眼疾「視網膜色素變性症」，至今已與病魔奮戰超過15年。因為親身見證患者及家屬面臨的困難，讓她多年來持續關心視障者與遺傳性視網膜疾病患者的處境。除了擔任失明防治相關團體宣傳大使之外，秀英也積極投入實際行動。2023年，她曾捐出3億韓元（約620萬台幣）作為失明疾病治療藥物研發基金，希望能協助推動相關研究發展。多年來不論是募款、宣導或公益活動，都能看見她的身影，因此在韓國演藝圈擁有良好口碑。根據消息指出，秀英13日當天將與參賽者一同完成路跑行程，透過實際參與為視障族群加油打氣。主辦單位也表示，本次活動所得將全數投入視障人士福利與相關支援計畫，希望藉此提高社會大眾對視障議題的關注。秀英和鄭敬淏的分手消息在9日曝光後，外界都十分關注他們的動向。兩人自2012年開始交往，2014年公開認愛後一直是韓國演藝圈知名情侶檔。而秀英除了持續參與公益活動之外，還將於7月8日透過舞台劇《威尼斯商人》飾演鮑西婭，正式與觀眾見面。