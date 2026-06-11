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▲沈玉琳提醒大家別過度恐慌：「醫學上的（血癌）發病機率僅有十萬分之幾，機率低得就像中樂透一樣。」（圖／記者趙文彬攝影）

演員傅子純7日因急性血癌病逝，遺孀透露他生前也不知自己生病，突然離世讓眾人錯愕。曾經歷白血病治療的沈玉琳，今（11）日復工錄《11點熱吵店》，提到傅子純驟逝感到不捨，坦言血癌真的難以發現，「事實上我也驗過血，然後還做過高級健檢，沒效！」但他也呼籲大家別過度恐慌，直言這個得到這個病像是中樂透一樣，機率非常低。沈玉琳經歷8個月的化療順利出院，抗癌成功的他今回歸攝影棚錄影，看起來心情、氣色極佳，講話聲音宏亮，受訪時提到傅子純病逝坦言內心十分震驚與不捨，更是演藝圈的巨大損失。回憶起自己發病的過程，表示自己一開始也完全沒有察覺，直到因身體不適送醫驗血後，才驚覺罹患血癌。由於外界相當關心如何防範血癌？沈玉琳無奈表示真的很難預防，透露自己在發病前也驗過血、做過高級健檢，但都沒用。沈玉琳解釋：「因為這種病症發病往往只有三天到一個禮拜的時間就會急性發作，一般人不可能每天都在驗血。」不過對於大眾恐慌，沈玉琳也趕緊說道：「醫學上的發病機率僅有十萬分之幾，機率低得就像中樂透一樣。」因此大部分醫生在第一時間不會往這方面聯想，也呼籲大家別過度恐慌、保持平常心，「不要因為一次感冒就懷疑自己罹患白血病。」