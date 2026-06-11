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泰國知名啤酒品牌勝獅（Singha）近日爆出震撼豪門醜聞，被視為家族成員之一的Psi Scott日前公開指控，自己童年時期曾遭保母性侵，甚至加碼爆料親哥哥也涉入相關事件，而母親對此早已知情，更令人震驚的是當他鼓起勇氣向家人揭露傷痛後，等來的不是安慰與支持，而是一份要求他閉嘴的保密協議，事件曝光後引發泰國社會高度關注，今（11）日他在律師陪同下召開記者會，並當眾撕毀保密協議，怒吼：「人性不能交易！」Psi Scott今日在律師陪同下召開記者會，並當場公開2023年簽署的保密協議。根據文件內容，只要他不對外談論任何可能影響家族聲譽的事情，家族每年將支付500萬泰銖（約新台幣450萬元）作為補償，Psi表示當年正值人生低潮，不僅曾無家可歸，也飽受疾病困擾，原本希望獲得家人支持，沒想到卻被要求簽下這份被外界形容為「封口協議」的文件。面對媒體鏡頭，Psi直接將協議撕毀，並公開向家族喊話：「你們買不了我的聲音。」他強調人性與尊嚴不是能夠用金錢衡量的商品，更不該成為權勢家族維護名聲的工具。Psi透露，當年因處境艱難選擇簽字，但隨著年紀增長，他逐漸明白真相不該被金錢掩蓋，因此決定站出來揭發一切，即使失去金援也在所不惜。Psi的律師團也指出，這份協議內容涉及限制個人言論自由，從法律角度來看效力本身就存在爭議。律師認為，任何人都不應透過契約被迫放棄揭露自身遭遇的權利，尤其當事件涉及性侵害指控時，更牽涉公共利益與受害者權益。因此家族目前並未直接以這份協議作為訴訟依據，而是另以財產與贈與糾紛向法院提出主張。除了性侵與封口爭議外，Psi也進一步揭露家族遺產疑雲，他表示透過律師調閱文件後才首次看見祖父母遺囑，發現自己原本應繼承現金、珠寶及多項資產，但過去卻一直被告知根本沒有遺產存在。當談及祖父母留下的財產去向時，他一度情緒潰堤、當場落淚，直言遺囑文件已成為自己與祖父母最後的連結。