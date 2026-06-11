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AI工具進入考場，也成為大學招生新挑戰。台大今（13）日公布申請入學分發結果，同步揭露今年二階甄試出現3起違規，其中最受關注的是，一名報考醫牙學系的考生疑似利用AI眼鏡作弊，遭監試人員查獲，該科成績以零分計算，這也是台大首度在招生考試中查獲AI眼鏡作弊案例。台大註冊組組長李宏森說明，這名考生在醫牙學系二階筆試時，一開始參加化學科考試，就因戴著帽T帽子引起監試人員注意。當時考生解釋是冷氣太冷，監試人員檢查後未發現明顯異常。不過，後續進行生物科考試時，監試人員發現考生長時間低頭，行為不尋常，上前查看後發現，考生已換上另一副黑框眼鏡，且眼鏡觸摸起來有發熱情形，進一步確認疑似為AI眼鏡，最後依規定將該科以零分處理。除了考場作弊，今年台大書審也查出資料不實。電機系審查資料時，有兩名考生宣稱曾獲「奧林匹亞銀牌獎」，但審查教授察覺不合理，因國際奧林匹亞銀牌通常已具備保送資格，進一步查核後發現，兩人實際取得的是國內初選的「銀獎」，並非國際賽銀牌。台大認定書審資料不實，兩名考生書審成績均以零分計算。李宏森提醒，無論是筆試違規，或是在備審資料中誇大經歷，只要查證屬實，都會依規定嚴格處理。考生若因一時僥倖導致成績歸零，不只失去錄取機會，也等於浪費多年準備成果。今年台大申請入學共出現188個缺額，為近3年新高。從學院來看，以社科院缺額41個最多，其次為醫藥學群36個；若以科系觀察，政治系3組合計缺額23個最多，職能治療學系缺額12個、社工系10個、土木系9個、藥學系8個、外文系7個。不過，部分去年缺額較多的科系今年已順利補足。李宏森指出，哲學系去年缺額9人，今年滿招，中文系與人類系也都招滿，顯示只要備取名額安排充足，多數科系缺額情況可望改善。不過台大仍尊重各系招生自主，由各系依需求決定錄取標準與備取人數。